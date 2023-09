Luís do Hospital visita Rolim de Moura e reforça compromisso com a comunidade

Na quinta-feira (28), o deputado estadual Luís do Hospital (MDB) cumpriu uma agenda intensa e significativa em Rolim de Moura, ao lado dos vereadores parceiros Renatão do Frigorífico e Ivan da Canópolis. A jornada teve início na prefeitura, onde o deputado e sua equipe reuniram-se com o prefeito Aldo Júlio e seu secretariado, demonstrando um compromisso sólido com as necessidades cruciais do município, ouvindo atentamente suas demandas.

Em um gesto de verdadeira representatividade, deputado Luís do Hospital e sua equipe percorreram a comunidade, estabelecendo um diálogo próximo com diversos setores da sociedade local, incluindo empresários, recicladores, produtores rurais e líderes de bairros. Acreditando firmemente que a voz da população é o alicerce das ações parlamentares, o deputado reforçou seu compromisso em servir a região de Rolim de Moura da melhor maneira possível.

Com um olhar abrangente para o estado de Rondônia, Luís do Hospital e seus colegas vereadores estão construindo uma visão de futuro mais promissora, onde o bem-estar e as necessidades da comunidade são prioridade. Essa jornada exemplifica o empenho do deputado em ouvir, representar e promover melhorias para a região, reforçando seu compromisso com o estado de Rondônia.

“Pretendo percorrer todo o estado, para junto das autoridades políticas e comunidade, entender a necessidade de cada região, de cada cidade, de cada população. O alicerce do meu mandato é a voz da população de todo o estado, e, onde essas vozes estiverem, estarei lá também, com o objetivo de reforçar meu compromisso com cada cidadão rondoniense”, concluiu o deputado.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO