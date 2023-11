Luizinho Goebel garante ambulância e aparelho de raio-x para Espigão do Oeste

O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) entregou nesta semana no município de Espigão do Oeste, uma ambulância UTI móvel, no valor de R$ 350 mil, e outra emenda parlamentar para aquisição de um moderno aparelho de Raio- x, no valor de R$ 500 mil, para a saúde do município.

Os recursos são oriundos de emenda parlamentar e foram utilizados para melhorias no hospital do município.

A ambulância UTI móvel e o aparelho de radiologia impactam positivamente na saúde de Espigão do Oeste, evidenciando o esforço contínuo do deputado para atender às necessidades da comunidade.

Luizinho Goebel destaca sua sensibilidade para as questões de saúde, reconhecendo a importância desse setor para a população de Espigão. Ele reafirmou seu compromisso em atender às necessidades locais por meio de seu mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia. “Saúde é uma das prioridades do nosso mandato na Assembleia Legislativa. Por isso, atuamos para que as políticas públicas e o acesso a serviço de qualidade cheguem cada vez mais ao rondoniense, sobretudo, nas regiões mais carentes do estado”, pontuou o deputado.

Estiveram presentes no evento: o deputado estadual Luizinho Goebel, prefeito do Município, Welinton Pereira Campos, vereadores, secretários municipais e funcionários da saúde municipal.

Texto: Wilmer G. Borges / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO