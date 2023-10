Lula conversa com Maduro sobre eleições na Venezuela

Reprodução Nicolás Maduro ao lado de Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, realizaram uma conversa por telefone que se estendeu por 30 minutos nesta segunda-feira (16). Durante o diálogo, diversos temas de interesse bilateral e regional foram discutidos.

A conversa abordou assuntos de grande relevância, incluindo as eleições na Venezuela, que estão agendadas para o próximo ano. Nicolás Maduro, aliado de Lula, ocupa atualmente a presidência do país sul-americano.

O presidente brasileiro solicitou informações sobre as negociações entre o governo e a oposição venezuela, visando garantir a realização de eleições transparentes e democráticas.

Além disso, as sanções impostas pelos Estados Unidos à Venezuela foram pauta do bate-papo. Ambos os líderes discutiram os impactos dessas sanções na economia venezuelana e na população civil, buscando maneiras de mitigar os efeitos adversos.

A dívida da Venezuela com o Brasil, que estava estimada em US$ 1,2 bilhão em maio, também foi mencionada. Os presidentes discutiram propostas para a resolução desse passivo financeiro e medidas para fortalecer a cooperação econômica entre os dois países.





Em um contexto de cooperação, Lula e Maduro também debateram a facilitação do comércio na fronteira entre brasileiros e venezuelanos. Essa iniciativa visa aprimorar as relações comerciais e fortalecer os laços econômicos entre as duas nações.

Outro ponto de destaque na conversa foi a retomada da exportação de energia elétrica da Venezuela para o Brasil, com ênfase no fornecimento de energia ao estado de Roraima. A cooperação na área energética é vista pelos dois países como fundamental para atender às necessidades da população e impulsionar o desenvolvimento da região.

Fonte: Nacional