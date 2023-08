Lula defende resultado da Cúpula da Amazônia e seu documento final

Na última rodada do primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo empatou com o São Paulo por 1 a 1, neste domingo (13), no Maracanã. Pedro, de pênalti, marcou o gol rubro-negro nos acréscimos da segunda etapa.

Agora, a equipe de Jorge Sampaoli foca no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, diante do Grêmio, na próxima quarta-feira, no Maraca.

O jogo

Os primeiros minutos de bola rolando foi com o Flamengo trocando passes e o São Paulo subindo a marcação para dificultar a transição da defesa para o ataque. Aos poucos, o Tricolor Paulista passou a sair mais para o jogo, trocando passes próximo à área rubro-negra.

Aos 24’, Bruno Henrique desceu em velocidade pela esquerda, fez o corte em dois marcadores e cruzou na área, mas ninguém conseguiu concluir a jogada. Na reta final da primeira etapa, o São Paulo abriu o marcador. Lucas Moura fez jogada individual e bateu da entrada da área no canto direito de Matheus Cunha: 1 a 0.

Nos acréscimos, Gabi recebeu na área e finalizou forte para boa defesa de Jandrei. O Rubro-Negro foi para o intervalo em desvantagem no placar.

O Flamengo voltou para o segundo tempo ocupando todo o campo ofensivo, trocando passes na intermediária do São Paulo. Aos 15’, Gerson fez jogada individual e tocou para Allan, que bate rasteiro para fora.

O time rubro-negro seguia no ataque, mas encontrava muitas dificuldades na criação das jogadas, no último passe para encontrar o companheiro em condições de finalizar. Aos 35’, Luiz Araújo cobrou falta na área e por muito pouco Bruno Henrique não conseguiu tocar na bola.

No minuto seguinte, Pedro fez boa jogada e passou para Everton Ribeiro, que lançou para Luiz Araújo. Ele cortou para a esquerda e chutou para fora. A bola passou perto da trave.

Nos acréscimos, Luiz Araújo foi derrubado na área por Michel Araújo. O árbitro assinalou o pênalti. Pedro foi para a cobrança e bateu firme no canto esquerdo de Jandrei para deixar tudo igual: 1 a 1. O Flamengo buscou o segundo gol até o fim, mas a partida terminou empatada no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 1×1 São Paulo

19ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 13/08/2023 às 18h30

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS), Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (MG)

Cartões amarelos: Wesley (FLA), Juan (SÃO), Welington (SÃO), Jandrei (SÃO), Rodrigo Nestor (SÃO), Alan Franco (SÃO), Gerson (FLA) e Wellington Rato (SÃO)

Gols: Lucas Moura (37’1ºT) e Pedro (50’2ºT).

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Thiago Maia (Gerson) e Arrascaeta (Everton Ribeiro); Victor Hugo (Luiz Araújo), Bruno Henrique e Gabi (Pedro). Técnico: Jorge Sampaoli.

São Paulo: Jandrei; Nathan Mendes, Diego Costa, Alan Franco e Welington (Raí Ramos); Gabriel (Negrucci), Alisson (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo; Lucas Moura (Wellington Rato), Juan e Alexandre Pato (James Rodríguez). Técnico: Dorival Júnior.

