Lula deixa hospital em Brasília após cirurgia

O Santos goleou o Vasco por 4 a 1, neste domingo (01.10), em um jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, a equipe comandada por Marcelo Fernandes respira fora da zona de rebaixamento. Marcos Leonardo foi o destaque da partida, marcando dois gols no primeiro tempo.

Com essa vitória, o Santos chegou a 27 pontos e subiu para a 15ª posição na tabela, empurrando o Goiás para a zona de descenso. O Vasco, por sua vez, ficou na 16ª colocação, com 26 pontos.

O próximo jogo do Santos será contra o Palmeiras no próximo domingo (8), no Allianz Parque. O Vasco terá o São Paulo como adversário um dia antes, em São Januário.

A partida na Vila Belmiro foi intensa. O Vasco iniciou com maior posse de bola, porém foi o Santos que abriu o placar aos 11 minutos com Marcos Leonardo convertendo uma penalidade máxima. Os cariocas conseguiram empatar com Vegetti em um contra-ataque puxado por Gabriel Pec.

No final do primeiro tempo, o Santos pressionou e foi recompensado com dois gols em um curto espaço de tempo. Aos 46 minutos, Tomás Rincón aproveitou desvio de Dodô em escanteio e marcou. Dois minutos depois, o Peixe ampliou com Marcos Leonardo finalizando um contra-ataque puxado por Jean Lucas.

No começo do segundo tempo, o Santos chegou a marcar mais um gol com Marcos Leonardo, mas foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Por volta dos 10 minutos, houve uma confusão generalizada após uma provocação de Soteldo aos jogadores do Vasco em um lance lateral, resultando nas expulsões de Lucas Lima e Gary Medel.

Aos 29 minutos, a vitória do Santos se transformou em uma goleada. Em um contra-ataque, Marcos Leonardo finalizou para a defesa de Léo Jardim e, na sobra, Tomás Rincón serviu Soteldo, que fez o quarto gol para os santistas.

Nos minutos finais, o Vasco tentou pressionar, mas não conseguiu descontar o placar construído pelo Santos. Os jogadores do Santos conseguiram trocar passes, levando os torcedores a gritarem “olé” nas arquibancadas.

