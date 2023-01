Lula e Macron falam de democracia e meio ambiente por telefone

Reprodução/Airbnb Minissuíte para aluguel no Rio de Janeiro com cama no banheiro

m anúncio aluguel de uma quarto no Rio de Janeiro na plataforma AirBnb, viralizou nas redes sociais pelas condições ao qual se encontra. O quarto descrito como “minissuíte” acomoda um colchão ao lado da privada e do boxe com chuveiro.

Na descrição, a tal “minissuíte” vem com uma descrição do anfitrião dizendo ser um “excelente quarto no coração de Botafogo, localizado na principal rua do bairro”. Ele acrescenta que a locação possui “fácil acesso e perto de tudo que o bairro oferece”.

Os internautas brincam com a ideia do anfitrião de colocar o colchão no banheiro, e de chamar de “minissuíte”, cobrando R$ 90,00 para ficar no bairro Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.





Nas redes sociais, o anúncio viralizou, com uma usuária trazendo a inusitada oferta de quarto para o Twitter.

esse airbnb meteram uma cama no banheiro e tao alugando como suite pic.twitter.com/xRmtBKjZTl — malu (@antirichclub) January 26, 2023

A publicação passa das 80 mil curtidas, e vem recebendo diversos comentários brincando com a situação.

Dos criadores de quarto com banheiro, agora tem banheiro com quarto — Rue (@ruanito010102) January 26, 2023

Vcs não entenderam o contexto da arquitetura, realmente é uma suíte,do box pra fora é um quarto e do box pra dentro um banheiro,do que ao invés de colocarem uma parede e porta pra separar colocaram um box pra não escurecer demais o ambiente,eu acho 🤣🤣🤣 — coração e espírito tricolor 🇾🇪 (@sergeycramos) January 26, 2023

Além da cama, a “minissuíte” teria para a acomodação um espelho, um guarda-roupas e uma televisão. O preço para cinco noites, com as taxas de locação, sai por apenas R$ 515,00.

O mais inusitado são as avaliações, ao qual os locatários do espaço deram bons comentários no anúncio na plataforma, recebendo elogios internacionais.

“Show de bola! Tudo limpo, organizado, bem localizado”, diz um dos comentários de um usuário de São Paulo. “Ótima localização em Botafogo. Tudo funcionou bem. Experiência fácil e agradável”, afirma um turista vindo do Reino Unido. Uma usuária de Cuiabá destaca que “a minissuíte é como o anúncio e me atendeu super bem!”

Fonte: IG Nacional