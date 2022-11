Lula pedirá à ONU para Brasil sediar COP30 na Amazônia

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta quarta-feira (16), da CPO27, na cúpula climática da Organização das Nações Unidas (ONU), que está sendo realizada no Egito. Em seu pronunciamento, ele afirmou que pedirá à ONU que o Brasil sedie a COP30 em 2025, na região amazônica.

“Nós vamos falar com o secretário-geral da ONU e vamos pedir para que essa COP de 2025 seja feita no Brasil. E no Brasil vai ser feito na Amazônia”, disse.

“Acho que é muito importante que as pessoas que defendem a Amazônia, as pessoas que defendem o clima, conheçam de perto o que é a região”, declarou.

Em breve discurso, Lula ainda pediu tolerância zero ao desmatamento ilegal, afirmando que “uma árvore viva vale mais que uma árvore derrubada.”

A participação na COP27 demonstra o compromisso que o próximo governo tem de cumprir, bem como aprimorar suas próprias metas de redução de emissão de gases do efeito estufa, além de uma compensação pelo fato da gestão do atual presidente Jair Bolsonaro ter desistido de realizar a COP25, em 2019, no país.

Fonte: AgroPlus