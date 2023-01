Lula posta foto ao lado do presidente da Argentina

Ricardo Stuckert Lula ao lado de Alberto Fernández

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou na manhã desta segunda-feira (23) com o presidente da Argentina , Alberto Fernández , na Casa Rosada , residência oficial do governo argentino. O brasileiro participou da cerimônia de oferenda floral na Plaza San Martín, em Buenos Aires, ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

O petista publicou uma foto em seu perfil no Twitter às 11h40. Vinte minutos depois, ele participou de uma cerimônia de assinatura de atos. O brasileiro e o argentino deverão se encontrar com jornalistas às 12h40 para darem declarações oficiais sobre o encontro.

Depois da coletiva, Lula e Fernández vão fazer parte de um almoço de trabalho oferecido pelo governo argentino. O evento deve contar com a participação de outras lideranças da Argentina para discutir ações que os dois países pretendem fazer em conjunto.

A agenda do presidente brasileiro continuará cheia ao longo do dia. Ele se comprometeu a conversar com empresários e cumprimentar representantes das Mães e Avós da Praça de Maio.

À noite, Lula assistirá a um concerto musical que tem como artistas argentinos e brasileiros. O evento ocorrerá no Centro Cultural Kirchner. Alberto Fernández também estará presente no local.

Os compromissos do petista seguirão no dia seguinte. Na terça-feira (24), Lula estará na cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em Buenos Aires, capital da Argentina.

Primeira viagem internacional de Lula

O presidente brasileiro escolheu a Argentina para fazer sua primeira viagem internacional. Lula decidiu viajar para o país vizinho como forma de recado ao mundo. Ele quer que o Brasil fortaleça sua relação com nações da América do Sul.

A decisão de ir para a Argentina ocorreu no começo de janeiro, quando Fernández participou da cerimônia de posse do chefe do Executivo federal brasileiro.

Após deixar o país argentino, Lula embarcará para Portugal, no qual irá se encontrar com Marcelo Rebelo de Sousa. Em fevereiro, o petista visitará os Estados Unidos para conversar com Joe Biden.

Durante viagens internacionais de Lula, Geraldo Alckmin (PSB) ocupará interinamente o cargo de presidente do Brasil.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo