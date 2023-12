Lula recebe ligação de Maduro e pede diálogo sobre Essequibo

Reprodução/Twitter Nicolás Maduro ligou para Lula neste sábado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu neste sábado (9) uma ligação do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Na conversa, eles falaram sobre a intenção da Venezuela de anexar a região de Essequibo, atualmente administrada pela Guiana.

De acordo com nota divulgada pelo Planalto, Lula transmitiu a Maduro a “crescente preocupação dos países da América do Sul” sobre o caso, e pediu que a questão seja resolvida com diálogo.

Lula ainda expôs a Maduro os termos da declaração sobre o tema aprovada na Cúpula do Mercosul e assinada por Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, Peru, Equador e Chile. Na declaração, os países afirmam que “ações unilaterais devem ser evitadas, pois adicionam tensão” ao conflito diplomático.

Segundo o Planalto, Lula também propôs que o o presidente de turno da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), Ralph Gonsalves, trate do assunto com a Venezuela e com a Guiana. O presidente também disse que o Brasil “está à disposição para apoiar e acompanhar essas iniciativas”.

