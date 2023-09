Luta Contra o Feminicídio: Cláudia de Jesus denuncia violência e a falta de dados em Rondônia

Os avicultores do município de Rolim de Moura também foram contemplados com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), junto ao Governo do Estado. Ele viabilizou R$ 500 mil para que a Prefeitura Municipal adquirisse uma máquina Bob Cat para atender os produtores. A máquina é usada dentro dos aviários, no trabalho de remoção da “cama de frango”.

Segundo Cirone Deiró, a aquisição da nova máquina proporcionará a redução dos custos de produção, além de atender outras demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, visando melhorar as condições de trabalho dos produtores e suas famílias. “Essas ações, que temos realizado em parceria com as prefeituras, estão ajudando a facilitar a vida de nossos produtores e contribuindo com a geração de emprego e renda”, disse.

O prefeito Aldo Júlio Pereira explicou que a aquisição da máquina foi reivindicada ao deputado pelo secretário municipal de Agricultura, Dionísio Pereira Braga, para atender uma antiga necessidade dos produtores de frango. “O deputado Cirone cumpriu o compromisso que havia feito com a gente e conseguiu os recursos necessários para que conseguíssemos adquirir essa máquina”, disse. Segundo o prefeito, a nova máquina vai tranquilizar os produtores e melhorar a produtividade das granjas.

De acordo com o secretário, a aquisição da máquina representa a realização de um sonho antigo dos avicultores. “É um avanço que se tornou realidade, graças a parceria mantida pelo prefeito e pelo deputado, que estão trabalhando intensamente em prol do setor produtivo”, disse.

Texto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO