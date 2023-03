LUTO – Parque Natural estará fechado nesta sexta-feira (3) pelo falecimento do servidor Sebastião Jorge de Oliveira

Materiais encontram-se em fase de distribuição para mais de 44 mil alunos em 141 escolas de Porto Velho e distritos

As aulas na rede municipal de educação de Porto Velho acontecem nas 141 escolas urbanas e rurais, já com parte dos alunos bem equipados com os materiais didáticos ofertados pela Prefeitura. Mais de 44 mil alunos da educação infantil, fundamental e de Jovens e Adultos (EJA) vão ser beneficiados com os materiais, que estão em fase de distribuição pela equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Os kits escolares possuem produtos adequados para cada faixa etária, contendo lápis, cadernos, lápis de cor, borracha, massa de modelar, apontador, cola, tesoura, calculadora e brinquedos pedagógicos.

Na sala de aula das turmas do 4º ano da Escola Bilíngue, por exemplo, os alunos aprendem as operações matemáticas com brinquedos que auxiliam nas contagens de unidades, dezenas e milhares.

“Os brinquedos pedagógicos são muito didáticos. Utilizamos eles em matemática, porque ajuda os alunos a aprenderem as operações de forma mais simples, já que muitos possuem dificuldades com a disciplina. As crianças se encantaram com a calculadora também. Essa entrega foi de grande importância porque muitos são de famílias de baixa renda”, explicou a professora Lucicléia Lopes.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), Gláucia Negreiros, o kit escolar representa tranquilidade para as famílias, que não vão precisar gastar com o material escolar dos filhos matriculados na rede municipal nesse momento inicial do ano letivo. “Estamos em uma força-tarefa, onde uma equipe do almoxarifado faz as entregas em um sistema de trabalho que inclui o dia inteiro. A dificuldade de ter uma grande rede de ensino influencia o tempo da entrega, algumas escolas ainda não receberam os kits, mas todas vão receber”, garantiu Gláucia.

Já os alunos da Escola Bilíngue, uma das primeiras escolas a receber o kit, estudam e utilizam o material em sala de aula já com aproveitamento no aprendizado em alta. “Entregamos os kits na primeira reunião com os pais que realizamos no ano, quando também falamos sobre a importância de cuidar dos produtos. Esses materiais ajudam principalmente nas atividades em casa, já que antes muitos não tinham materiais necessários para fazer as tarefas”, concluiu a coordenadora da Escola Bilíngue, Aldelina Rabelo.

A Semed trabalha para que todos os 44 mil alunos sejam contemplados com o material escolar ainda neste mês de março. “Vamos acelerar o processo de transporte desses materiais para que todos possam ter o rendimento equilibrado e até acima da média, quando essa missão pela educação estiver concluída”, completou a titular da pasta de educação.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO