Luverdense consegue empate com o Cuiabá e vaga para final será disputada na Arena Pantanal

Fora de casa, o Cuiabá empatou em 0 a 0 com o Luverdense, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mato-grossense. A partida aconteceu na tarde deste sábado, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

O jogo da volta da semifinal deve ser confirmado para o dia 25 de março, na Arena Pantanal – a FMF vai divulgar a data e horário nos próximos dias. O Dourado garante classificação para a grande final do Mato-grossense com vitória simples.

O jogo

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Cuiabá. O Dourado chegou a marcar aos 15 minutos, em cobrança de falta magistral de Pablo Ceppelini. O árbitro da partida, porém, já havia interrompido o lance. Em nova cobrança, o uruguaio mandou por cima do gol, com perigo.

Poucos minutos depois, Denilson arriscou chute de fora da área e o goleiro espalmou. No rebote, Mateusinho, de cabeça, empurrou para as redes. O lateral, porém, estava em posição de impedimento e a arbitragem anulou corretamente o gol do Dourado.

Isidro Pitta, em chute colocado de fora da área, e Jonathan Cafú, em finalização interceptada pela zaga adversária, também assustaram o Luverdense. O atacante Wellington Silva, principalmente em jogadas individuais, dava trabalho para a marcação.

O Luverdense também chegou com perigo em três oportunidades – ambas em contra-ataque, mas as finalizações foram fora da meta defendida por Walter. O camisa 1 do Dourado fez boa defesa já nos acréscimos do primeiro tempo. Cris Magno recebeu passe dentro da área, driblou a marcação e finalizou, parando na defesa do capitão do Cuiabá.

O time da casa voltou para o segundo tempo pressionando o Cuiabá e tentando criar chances de gol através dos cruzamentos e da bola parada. E foi assim que Walter precisou fazer grande defesa em cabeçada a queima-roupa, aos dois minutos. O lance, porém, foi anulado pela arbitragem por impedimento.

Aos poucos, o Cuiabá retomou o controle da partida e voltou a criar chances de gol. Pablo Ceppelini, de cabeça, por pouco não abriu o placar aos 12 minutos. Aos 16, Mateusinho soltou a bomba de fora da área e obrigou o goleiro do Luverdense a fazer grande defesa.

A partida passou a ficar bastante truncada no segundo tempo, com as duas equipes sem conseguir criar oportunidades de gol. O Cuiabá mantinha a posse de bola, mas esbarrava na forte marcação do Luverdense que, por sua vez, tentava chegar ao gol de Walter através dos contra-ataques.

Aos 45 minutos, Iury Castilho cometeu falta no campo de ataque, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais dentro de campo, o Luverdense voltou a tentar pressionar o Cuiabá pela bola aérea, mas não conseguiu levar maiores perigos ao gol de Walter.

Com o resultado, o Cuiabá precisa vencer o jogo da volta para se classificar para a final do estadual. Empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis. Antes de encarar novamente o Luverdense, porém, o Dourado encara o Vila Nova, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa Verde – o Cuiabá venceu o primeiro jogo, em Goiânia, por 2 a 0. A partida está marcada para quarta-feira, na Arena.

O Cuiabá esteve em campo com Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Mateusinho; Ronald (Rafael Gava), Denilson e Pablo Ceppelini (Fernando Sobral); Jonathan Cafú, Wellington Silva (Lucas Cardoso) e Isidro Pitta (Iury Castilho).

Fonte: Agência Esporte