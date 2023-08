LUZ Residenciais populares ganham luminárias de LED em Porto Velho

Essa é a primeira vez que a capital vai sediar os jogos

Em reunião realizada nesta quinta-feira (3), no auditório do Prédio do Relógio – sede da Prefeitura de Porto Velho, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) apresentou o planejamento e ações dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) para as secretarias e órgãos que participarão como parceiros durante as competições.

O encontro teve como objetivo oficializar o Comitê Organizador Local (COL), que trabalhará junto com o Comitê Estadual. Os Jogos acontecem de 29 de setembro a 11 de outubro, em uma parceria entre a Sejucel e Semes. Um evento que vai movimentar o cenário esportivo da capital com cerca de 3 mil atletas que virão de mais de 30 municípios.

Um evento com essa grandiosidade, necessita de apoio de vários parceiros que participaram da reunião, entre eles, representantes da Semusa, Semed, Funcultural, Semtran, Superintendência Municipal de Comunicação, Semusb, Cerimonial, Polícia Militar do Estado de Rondônia e ainda a Semdestur. Cada órgão vai ficar responsável por um planejamento durante o período do JIR.

A secretária da Semes, Ivonete Gomes, destacou a importância da realização pela primeira vez dos jogos na capital, e o apoio indispensável dos parceiros. “É uma felicidade imensa ver a nossa cidade ser sede do JIR, tenho certeza que esta será uma linda festa, que está sendo preparada com muito carinho para nossos atletas e a população em geral”, disse a secretária.

O secretário-adjunto da Semes, Edilson Pacheco, também participou da reunião e falou sobre a preparação dos atletas para esta competição. “Nossos atletas já começaram os treinamentos, tanto nas modalidades coletivas quanto nas individuais. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semes, está dando todo suporte necessário de locais de treinos como também de equipamentos”.

A delegação de Porto Velho vai ser composta por cerca de 300 pessoas entre atletas e comissão técnica, em diversas modalidades, entre elas Atletismo, Capoeira, Ciclismo, Karatê e Judô. A cerimônia de abertura está prevista para acontecer na Vila Olímpica Chiquilito Erse.

HISTÓRIA

O 1º JIR foi realizado em outubro de 1983, em Ji-Paraná, onde participaram 13 dos 16 municípios existentes do Estado. Nesta primeira edição foram oferecidas apenas cinco modalidades esportivas: Basquetebol (M/F); Handebol (M/F); Voleibol (M/F); Futsal e Pedestrianismo (10.000 m). Esta será a 14ª edição do JIR e conta com 14 modalidades nas competições esportivas.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO