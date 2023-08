Evento será o IV Encontro dos Acadêmicos do Programa Faculdade da Prefeitura, reunindo egressos e novos alunos

A Prefeitura de Porto Velho prepara a realização do IV Encontro dos Acadêmicos do Programa Faculdade da Prefeitura, que vai marcar a entrega dos termos de concessão de bolsa aos novos acadêmicos que foram aprovados pelo programa municipal, que já formou cerca de 200 profissionais, em diversos cursos superior.

O evento está programado para ocorrer no próximo dia 19, às 9h, no Teatro Banzeiros, com a presença do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, de representantes das faculdades parceiras, autoridades, alunos egressos do programa e universitários que estão estudando com a bolsa atualmente.

Augusto Leite, presidente do Conselho Gestor do Programa Faculdade da Prefeitura, informou que “o desafio é colocar no programa somente quem de fato precisa e se enquadra nas exigências legais e somos muito vigilantes em relação a isso, fazendo o acompanhamento de toda a vida acadêmica e social do aluno bolsista. Ou seja, se no decorrer do curso a pessoa deixa de estar entre os que podem ser contemplados, ela pode ser desligada do programa”, explicou.

Já o secretário de Política Intersetorial do município, e vice-presidente do Conselho, Devanildo Santana, reforçou que “a Prefeitura tem todo esse acompanhamento e uma série de ações que garantem a lisura, a transparência e assegura a quem realmente precisa o acesso a uma bolsa integral para o curso superior. Por isso, valorizamos esse programa, que foi continuado graças a uma decisão do prefeito Hildon Chaves”.

Com a divulgação do resultado definitivo dos candidatos selecionados, o passo seguinte é a efetivação da matrícula dos candidatos aprovados junto às instituições de ensino superior.

BOLSAS

As bolsas são oferecidas a jovens em vulnerabilidade social. O candidato deve ter cursado ensino médio completo em escola pública ou ter sido bolsista integral em instituições privadas de educação; ser morador de Porto Velho no mínimo há cinco anos; ter renda familiar mensal de até três salários mínimos ou renda mensal per capita de até um salário mínimo, além de ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ainda não ser portador de diploma de nível superior.

