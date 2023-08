Machadinho do Oeste recebe sessão itinerante da Alero

A cidade de Machadinho do Oeste recebeu na manhã desta quinta-feira (24) a sessão itinerante da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) durante a realização da 4ª Machadinho Agroshow no Parque de Exposições da Associação dos Agropecuaristas de Machadinho (AAMA).

A sessão itinerante foi comandada pelo presidente da Alero, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), além dos parlamentares Affonso Cândido (PL), Alan Queiroz (Podemos), Alex Redano (Republicanos), Cássio Gois (PSD), Cláudia de Jesus (PT), Delegado Camargo (Republicanos), Delegado Lucas (PP), Dra. Taíssa (PSC), Ezequiel Neiva (União Brasil), Ieda Chaves (União Brasil), Ismael Crispin (sem partido), Laerte Gomes (PSD), Luís do Hospital (MDB), Luizinho Goebel (PSC) e Pedro Fernandes (PTB).

A realização da sessão itinerante representa uma oportunidade de levar a população do município mais informações sobre o crescimento e desenvolvimento regional em uma sessão itinerante histórica. “Esta é a segunda vez no ano, fora da capital, que temos o objetivo de votar projetos de interesse da população e também ouvir as demandas da comunidade. Tenho certeza que vai mudar a vida do município por meio da agricultura familiar, de pessoas que colocam comida na nossa mesa e que cada deputado presente possa investir uma emenda parlamentar para mudar a vida das pessoas. Agradeço a presença de cada um de vocês”, frisou Marcelo Cruz.

Luizinho Goebel agradeceu a recepção da população de Machadinho do Oeste aos parlamentares. “Nós já apresentarmos na próxima sessão que a Agroshow de Machadinho possa ser incluída no cronograma de eventos da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). A participação de cada um de vocês é muito importante, pois é o estado de Rondônia dentro de Machadinho. Esse recurso que é investido aqui retorna multiplicado por meio de todos os segmentos”, ressaltou.

Luizinho Goebel reservou um elogio especial ao presidente Marcelo Cruz por levar a estrutura da Alero ao município de Machadinho do Oeste. “Presidente, parabéns por sua atitude de trazer o poder do povo para o seio do povo. Encontrei uma senhora bem simples e ela me fez um pedido que vai contemplar toda população de Machadinho e isso só foi possível porque ela teve acesso direto com o deputado aqui no município. Isso demonstra a importância das sessões itinerantes por todo estado”, acrescentou.

De acordo com Laerte Gomes, a presença da Alero em Machadinho do Oeste solidifica a presença do Poder Legislativo na região do Vale do Jamari. “Hoje a Alero trouxe sua sede para atender a população da região. Marcelo (Cruz) quero te parabenizar pois quando fizemos essa indicação, você de pronto disse poderia levar que vamos dar a melhor estrutura possível para a Agroshow, trazendo o Poder Legislativo ao povo. Isso proporciona a população dos municípios a conhecer o trabalho do Poder Legislativo, de conhecer o trabalho, o posicionamento e o que pensa o seu representante. É muito importante a Assembleia sair da capital e vir até o interior do estado, que é onde se concentra as riquezas do nosso estado”, ressaltou.

O Poder Legislativo estará presente durante o período de realização da feira agropecuária em Machadinho do Oeste, por meio da Escola do Legislativo, que estará promovendo minicursos para a comunidade, como os cursos de redação e de libras.

O Projeto de Resolução 40/2023, de autoria da Mesa Diretora, foi aprovado pela Casa no início de agosto. A proposição convocou sessão itinerante extraordinária, transferindo a sede do Poder Legislativo para o município de Machadinho do Oeste.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO