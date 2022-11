Reprodução: Twitter / @emmanuelmacron Macron afirma que apoia Lula para realizar COP na Amazônia

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou, nesta quinta-feira (17) que apoia a ideia do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de usar a Amazônia brasileira para sediar uma futura conferência do clima da ONU.

Durante discurso na COP27, Lula defendeu que a próxima conferência climática, em 2025, seja realizada em um Estado amazônico do Brasil. “Vamos pedir para que essa COP de 2025 seja feita no Brasil’. E no Brasil, seja feita na Amazônia”, disse.

No Twitter, Macron comemorou “a volta a uma estratégia amazônica”. Disse que: “A França também continuará a engajar-se [na questão da Amazônia]“. “Nós precisamos”, afirmou Macron a respeito de uma COP na Amazônia.

No discurso na COP 27, Lula ainda afirmou que “o Brasil está de volta ao mundo. O Brasil está saindo do casulo a que ele foi submetido durante os últimos 4 anos”, afirmou. “O Brasil não pode ficar isolado como ficamos nos últimos 4 anos. O Brasil não viajava para nenhum país e nenhum país viajava para o Brasil. Era como se nós tivéssemos sofrendo um bloqueio”, declarou.

Fonte: IG Mundo