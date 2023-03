Macron quer aumentar idade de aposentadoria sem aprovação de deputados

Reprodução/Força Aérea dos Estados Unidos Caça russo se aproxima de drone norte-americano que foi derrubado no Mar Negro





A Força Aérea dos Estados Unidos divulgou, nesta quinta-feira (16), um vídeo que mostra o momento em que um caça russo de aproxima de um drone norte-americano instantes antes dele cair no Mar Negro.

As imagens mostram duas ações de caças russos do modelo Sukhoi Su-27. Na primeira delas a aeronave tripulada se aproxima do drone, despeja combustível sobre ele mas não parece haver um choque.

Já no segundo momento, após realizar uma manobra vindo de baixo para cima, o caça da Rússi novamente despeja combustível sobre o veículo não tripulado mas, desta vez, parece haver o choque, o que faz as imagens da câmera desaparecerem. Foi depois da segunda ação que o drone caiu.

Ainda de acordo com os americanos, outros caças russos despejaram combustível sobre a aeronave do modelo MQ-9. O caso foi registrado na última segunda-feira (14) e o drone militar norte-americano ainda não foi retiradao do mar.





A Rússia, entretanto, disse que tentará recuperar os destroços do veículo militar dos Estados Unidos. Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança russo, disse que apesar de questionar a possibilidade de recuperá-lo, essa ação deve ser realizada. “E certamente trabalharemos nisso. Espero, claro, com sucesso”, ressaltou em entrevista ao canal TV Rossiya-1.

“Quanto ao drone, os americanos continuam dizendo que não estão participando de operações militares. Esta é a última confirmação de que eles estão participando diretamente dessas atividades na guerra”, disse Nikolai.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo