Mãe de Begoleã diz ter ajudado filho a tentar fugir da Holanda

Já classificado à próxima fase do Campeonato Gaúcho, o Grêmio entrou em campo na noite deste domingo (05.03), na Arena, para o primeiro clássico Gre-Nal da temporada, de número 438. Diante de mais de 49 mil gremistas, o Tricolor fez bonito e venceu o Internacional pelo placar de 2 a 1, com gols assinalados por Vina na etapa inicial e Felipe Carballo, no último minuto da partida. Alan Patrick marcou para o rival.

Com o resultado, a equipe chega a 28 pontos na competição e com sobra, se consolida ainda mais na liderança do Estadual.

Em campo, o técnico Renato Portaluppi escalou seu time com Adriel, Fábio, Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo, Villasanti, Pepê, Bitello, Franco Cristaldo, Vina e Luís Suárez.

O jogo iniciou com muita disputa, mas com uma leve superioridade gremista, tanto que uma das primeiras chances no ataque foi da equipe tricolor – com 4 minutos jogados, após arremesso lateral, a bola chegou a Luís Suárez na linha de fundo, que de primeira acionou Franco Cristaldo. O meia, muito marcado, acabou não conseguindo a finalização. Já os adversário tentaram responder e chegaram com Wanderson depois dos 10’, fazendo a primeira finalização da partida – o rival mandou para fora, sem levar perigo à meta de Adriel.

Com 15 minutos de bola rolando, o técnico Renato Portaluppi precisou fazer sua primeira mudança na equipe, colocando Felipe Carballo no lugar de Villasanti, que sentiu a posterior da coxa esquerda.

O Grêmio seguiu buscando o ataque e ameaçou com Suárez, que finalizou depois de um bate-rebate, mas a bola explodiu na marcação e saiu pela linha de fundo. Mas o lance de maior perigo saiu aos 20’, quando a bola foi colocada na área e Franco Cristaldo tentou de letra mandar para o fundo do gol, obrigando Keiller a uma grande defesa – no rebote, Bitello finalizou de chicote, mas a bola quicou no gramado e subiu demais, passando por sobre o gol.

Os colorados não ficaram atrás e também ameaçaram, nesta oportunidade com Fabricio Bustos, que cortou a marcação e mandou a gol, mas Fábio salvou praticamente em cima da linha e Adriel completou, segurando, passados 27’.

Aos 31’, Pepê recebeu na meia direita, fez um cruzamento preciso para Bitello que concluiu a gol, mas mandou à direita da meta de Keiller. Dois minutos depois, o Tricolor construiu bem por dentro, com uma boa troca de passes, até que Vina finalizou – a bola bateu no braço de Gabriel Mercado. Na cobrança da falta, Reinaldo bateu por baixo e parou na barreira.

O Inter teve uma sequência de faltas a seu favor na reta final da etapa inicial, mas em ambas as oportunidades, a bola parou na defesa tricolor.

E foi nos acréscimos, aos 49’, depois de uma tabela linda entre Franco Cristaldo e Vina, que nasceu o primeiro gol da partida. O meia acionou o atacante, que recebeu e arriscou da entrada da área, mandando para o fundo das redes, no canto esquerdo de Keiller, sem chances de defesa.

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação para o segundo tempo. Nos minutos iniciais, o time de Mano Menezes tentou por duas vezes igualar o marcador, mas Adriel fez boas defesas. Já o Tricolor respondeu com um passe de Vina para Franco Cristaldo, que dominou e finalizou, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 13’, Pepê fez uma boa jogada, acionando Vina novamente, agora na entrada da área. O atacante chutou, mandando à direita da meta. Em seguida, Felipe Carballo em lance individual, ganhou da marcação e mandou a gol com perigo – a bola passou raspando a trave.

Duas mudanças foram feitas no Tricolor: Vina e Fábio deram lugar a Ferreira e João Pedro, com 18’ jogados.

A partida seguiu com muita disputa e com ambas as equipes atacando. Os gremistas criaram seguidas vezes: primeiro com Suárez e Ferreira, mas a bola correu demais e saiu à linha de fundo. Depois de um cruzamento na área, foi a vez de Bruno Alves e Pepê, tentarem de cabeça. Já com 27’, Franco Cristaldo serviu Suárez, que bateu de chapa, mandando à esquerda da meta. Logo em seguida, Bitello cruzou precisamente para Ferreira, que fez a finalização de carrinho, mas para fora.

O técnico Renato trocou mais duas vezes: Cristaldo e Pepê saíram para as entradas de Thaciano e Thiago Santos.

Foi aos 31’ que o Inter chegou ao empate com uma jogada de Alan Patrick, que avançou pelo meio e concluiu a gol, deixando tudo igual na Arena.

O Tricolor chegou com perigo novamente quando Luís Suárez fez um bom passe para Thaciano, que chutou cruzado, mas foi travado por Rodrigo Moledo. Nos acréscimos, depois de grande jogada de João Pedro, Felipe Carballo recebeu o passe na área, deslocou a marcação e marcou o gol que decretou a vitória do Grêmio no primeiro clássico da temporada.

Final de jogo: 2 a 1 para o Tricolor gaúcho.

