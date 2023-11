Magistrados do TJRO recebem medalha do Forte Príncipe da Beira

O Conselho da Magistratura fez a última sessão de 2023, com 29 processos administrativos julgados pelos desembargadores que compõem o colegiado. Também foi a última da gestão do desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia como presidente do órgão, que tem como atribuição apoiar por meio de decisões a administração do Tribunal de Justiça de Rondônia.

Em razão desse momento marcante, membros se manifestaram parabenizando o presidente pelo profícuo trabalho ao longo dos dois anos.

“Foi uma honra trabalhar sob vossa batuta, também aqui no tribunal. Muito obrigado a todos os colegas que me ajudam de qualquer forma no trabalho aqui nesse conselho”, disse o corregedor, desembargador José Antônio Robles.

O desembargador Roosevelt Queiroz Costa, decano do TJRO, afirmou que Marcos Alaor deixa sua contribuição na construção do edifício da Justiça diamante. “Tivemos julgamentos relevantes. Obrigado a todos pelo carinho e amizade”, agradeceu.

Despedida

O presidente, em clima de despedida, agradeceu a todos, servidores(as), em nome da servidora Cecileide Correa, diretora do Departamento do Conselho da Magistratura, e aos pares, pela colaboração que Conselho da Magistratura deu à administração quando manteve as decisões do presidente, ou os ensinamentos, quando as reformou.

“No meu discurso de posse eu dizia que tinha que fazer tudo que pudesse fazer porque iria passar por essa rua uma vez só. Tenho certeza que eu, o vice-presidente e corregedor, que me apoiam muito, também fizeram tudo que podiam quando passaram nessa rua”, destacou Diniz Grangeia.

ambém agradeceu aos que, nos bastidores, proporcionaram as transmissões, dando transparência, portanto fazendo valer a Constituição Federal.

O presidente ainda fez um convite aos colegas para que participassem da inauguração de três Fóruns Digitais, projeto premiado de inclusão digital do TJRO.

“As pegadas ficarão e serão julgadas pelo tempo por aqueles que nos sucederem. Então deixo aqui o meu imenso agradecimento”, finalizou

Composição

Compuseram essa gestão do Conselho os desembargadores Marcos Alaor Diniz Grangeia (Presidente), Osny Claro de Oliveira Junior (Vice-Presidente), José Antonio Robles (Corregedor-Geral da Justiça), Roosevelt Queiroz Costa, Alexandre Miguel, Sansão Batista Saldanha e Daniel Ribeiro Lagos. Os dois últimos ausentes na derradeira sessão do ano.

Assessoria da Comunicação Institucional

JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Fonte: TJ RO