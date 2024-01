Maior terremoto da história do Brasil atingiu região Norte sábado (20)

Serviço Geológico dos Estados Unidos Estrela no mapa mostra local onde ocorreu o tremor de 6,6 graus na Amazônia

A Região Norte, registrou, neste sábado (20), o maior tremor de terra da história do Brasil. Com 6,6 graus na Escala Richter, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto ocorreu às 18h31 no horário de Brasília, 16h31 no horário local.

Embora o Serviço Geológico dos Estados Unidos informe que o terremoto tenha ocorrido em Tarauacá, no Acre, as coordenadas exatas do tremor apontam para uma área isolada em Ipixuna, no Amazonas.

Fonte: Nacional