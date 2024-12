Maíra Cardi e Thiago Nigro presenteiam colaboradores com R$ 10 mil: ‘Natal’

Maíra Cardi e o marido, Thiago Nigro, resolveram emocionar o natal de seus funcionários e surpreenderam eles neste Natal com um presentão pra lá de simbólico.

O casal se reunião para decidir o que dar para os funcionários e decidiram presentear os colaboradores com um cheque de R$ 10 mil para cada um deles.

“Mostrar que se a gente não tivesse elas, com certeza nossa vida seria mais complicada, ou a gente não conseguiria trabalhar, ou a gente não conseguiria fazer coisas com qualidade, enfim, vamos ver as caras dessas pessoas! Disse ela no vídeo. Veja o resultado no vídeo abaixo: