Mais de 100 ônibus e 1.548 notebooks são entregues pelo Governo de Rondônia destinados a escolas estaduais e municipais

Nesta volta às aulas, Rondônia proporcionará aos estudantes mais avanço nas condições de transporte escolar e tecnologia para o aprendizado. Na manhã desta quinta-feira (2), o Governo do Estado realizou, no estacionamento do Palácio Rio Madeira, a entrega de 109 ônibus e 1.548 notebooks que serão destinados às escolas estaduais e municipais. O investimento ultrapassa R$ 42 milhões.

‘‘Eu acredito que a Educação é transformadora e que investir nela resulta em mais qualidade de vida para nossa população. Por isso, o Governo de Rondônia está dando condições de verdade para que haja esse desenvolvimento, beneficiando os municípios, e assim ajudando os estudantes. A Educação está sendo fortalecida de forma ampla, não só com essas importantes entregas, mas também foi realizada a reforma das escolas e melhoria salarial de professores e técnicos’’, considera o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

A secretária de Estado da Educação – Seduc, Ana Pacini, reforçou que a entregas fazem parte das ações propostas pelo Governo de Rondônia de renovação da frota escolar e de incremento de material tecnológico. ‘‘Esse é um Governo que não faz distinção entre estudantes da rede municipal e estadual de ensino, mas que vê todos como estudantes de Rondônia. Esse regime de colaboração do Governo com os municípios faz a diferença na educação do Estado’’, avalia.

TRANSPORTE ESCOLAR

Dos 109 ônibus, 70 foram adquiridos com recurso próprio do Governo de Rondônia e vão atender oito colégios militares, três Coordenadorias Regionais de Educação e 33 prefeituras. Um investimento de mais de R$ 20 milhões. Os outros 39 ônibus foram adquiridos através de emenda parlamentar no valor de R$ 12.233.700,00, com contrapartida do Estado de R$ 164.400,00, por meio do Programa Caminho da Escola, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. E irá atender a 17 prefeituras.

A prefeita de Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia, destacou a importância do investimento em transporte escolar. “O Governo de Rondônia é um parceiro no desenvolvimento de Pimenteiras. A nossa frota de ônibus já estava um tanto debilitada, e esse ônibus novo chegou em um bom tempo para nosso município’’. O prefeito de São Miguel do Guaporé, Cornélio Duarte, também agradeceu pelos veículos entregues ao município. ‘‘Fomos atendidos com dois ônibus pelo nosso Governo do Estado, que está nos beneficiando com ações municipalistas, e isso é muito importante, pois nossa frota estava precisando ser modernizada’’.

TECNOLOGIA

Também foram entregues 1.090 notebooks que serão destinados a 51 escolas estaduais com recurso de emenda da bancada federal (R$ 6.380.500,00) e contrapartida do Estado (R$ 86.535,30). Outros 458 notebooks destinados a 125 escolas estaduais foram adquiridos através do Plano de Ações Articuladas – do PAR. Um investimento de mais de R$ 2,6 milhões.

O auxílio tecnológico para promoção de uma educação ainda melhor foi bem avaliado pela direção das escolas. ‘‘Estamos muito felizes da escola estar recebendo esses notebooks, que serão usados pela equipe pedagógica, estávamos precisando, é uma ferramenta a mais’’, disse a diretora da escola Maria Carmosina Pinheiro, Albeniza Batista. ‘‘Hoje, uma escola não vive sem esses equipamentos tecnológicos pois são muito importantes para as atividades pedagógicas, nos ajuda muito, e a gente agradece muito’’, disse a diretora da Escola Marcelo Candia – Subsede 1, Carmem Baggio.