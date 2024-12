Mais de 1,7 milhão de pessoas impactadas por conteúdos de mídia do TCE-RO no mês de novembro  

As ações realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) mantiveram resultados expressivos de alcance, com conteúdos de mídia divulgados pela instituição, na imprensa e nas redes sociais.

No mês de novembro, 1.754.495 pessoas foram impactadas por materiais divulgados em diversas plataformas, incluindo as mídias on-line, impressas, TV, rádio e redes sociais, como Instagram, Facebook, YouTube, Threads e a plataforma X.

AÇÕES

Durante o mês, o TCE-RO disponibilizou à sociedade dois importantes instrumentos para o acompanhamento da implementação do Novo Marco Legal de Saneamento Básico em Rondônia. Saiba mais aqui.

Em parceria com o Ministério Público de Contas (MPC-RO), o Tribunal de Contas participou do processo de transição de gestão dos 52 municípios de Rondônia. Saiba mais aqui e aqui.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Tribunal recebeu a nota histórica de Selo Diamante de Qualidade no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). Saiba mais aqui.

De forma pioneira em Rondônia, o TCE e o MPC lançaram o Guia de Uso da Inteligência Artificial Generativa Ativa, um marco para o uso ético, seguro e eficiente da tecnologia no âmbito institucional. Saiba mais aqui.

TRANSPARÊNCIA

Todos esses números integram um painel visual, consolidado pelo Tribunal. Ele conta com este e outros indicadores importantes, relacionados à comunicação institucional do órgão.

O TCE-RO utiliza as plataformas digitais como ferramentas para levar informação aos seus diversos públicos, garantindo mais transparência às suas realizações e contemplando princípios básicos da Administração Pública, como acesso à informação e publicidade das ações.

