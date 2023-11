Mais de 2.400 vagas de emprego são ofertadas pelo “Geração Emprego” nesta semana, em Rondônia

Em decorrência das mudanças climáticas, provocadas pelo fenômeno El Niño, que causaram a diminuição das chuvas em Rondônia, o Governo do Estado, vai estabelecer novo prazo para o fim da janela de plantio da soja na safra 2023/24.

A nova data para o período de plantio será estipulada a partir das projeções oficiais para a época das chuvas. A iniciativa é da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril – Idaron, com o objetivo de evitar perdas econômicas ao produtor rural e maior eficiência na produtividade de uma das principais commodities do Estado.

“Estamos acompanhando o plantio da soja em todas as regiões, desde Guajará-Mirim ao Cone Sul. Atentos à necessidade do agricultor, já recebemos autorização do Ministério da Agricultura e Pecuária – Mapa para ampliar o calendário de plantio. E neste viés, estamos aguardando o início do período das chuva, para que seja estabelecido uma nova data para a finalização desse calendário, atendendo aos anseios do produtor”, explicou o gerente de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal, Jessé de Oliveira.

CALENDÁRIO OFICIAL

No último mês de setembro, o Mapa publicou a Portaria nº 886, alterando o calendário de semeadura da soja para a safra 2023/2024, em algumas regiões. Em Rondônia, o período de semeadura ficou de 11 de setembro a 20 de dezembro deste ano. Com a nova autorização do Mapa, esse prazo será prolongado por tempo ainda indeterminado.

Fonte: Governo RO