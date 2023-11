Mais de 2.400 vagas são ofertadas pelo “Geração Emprego” nesta semana, em Rondônia

O Governo de Rondônia comunica que todos os órgãos da administração pública estarão com o expediente suspenso nesta quarta-feira (15), por conta do feriado nacional de Proclamação da República. Por meio do Decreto nº 27.720, foi estabelecido o calendário com feriados e pontos facultativos de 2023.

Somente estarão funcionando os serviços essenciais, como Saúde e Segurança Pública por meio de plantão, conforme escalas definidas pelos respectivos gestores. O atendimento ao público nas repartições será retomado na quinta-feira (16).

COMÉRCIO

Em Porto Velho, o comércio de bens, serviços e turismo estarão funcionando normalmente, em regime total de hora extra. Já as empresas do interior do Estado não estarão em funcionamento, com exceção dos supermercados, por apresentarem regime de trabalho diferenciado.

SERVIÇOS EMERGENCIAIS

Para quem necessitar de auxílio com serviços emergenciais durante o feriado, podem ligar para os telefones:

Polícia Militar (PM) – 190;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – 192;

Corpo de Bombeiros Militar (CBM) – 193;

Polícia Civil (PC) – 197;

Defesa Civil – 199.

Fonte: Governo RO