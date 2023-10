Mais de 2 mil servidores recebem certificações em cursos de capacitação 

Executadas no período noturno, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia, por meio da Escola Pública de Trânsito – EPT realiza ações educativas com foco no público adulto, com orientações voltadas, especialmente, aos frequentadores de bares e festas. A ação “Motorista Camarada” é realizada por voluntários de educação, que, abordam pessoas orientando-as a não dirigirem após ingerir bebida alcoólica. Em Porto Velho, as ações aconteceram na sexta-feira (27), sábado (28) e domingo (29), e alcançou um público de 1.438 pessoas.

Transmitindo a mensagem anual “No trânsito, escolha a vida”, os voluntários destacaram informações sobre:

– A distração coloca você em risco: o fator humano é a causa principal dos sinistros.

– Se for beber, nunca dirija: dirigir exige reflexos rápidos, que são prejudicados pelo álcool, mesmo em pequenas doses.

– Motociclista, siga com atenção e cuidado: os motociclistas são os mais vulneráveis no trânsito.

– Ajude sempre: trate os outros usuários com educação e respeito.



O coordenador da ação “Motorista Camarada” da noite de sábado (28), Carlos Romeu Fernandes explicou que, o Código de Trânsito Brasileirto – CTB penaliza quem bebe e dirige, criminalmente ou administrativamente.

Se o teste do etilômetro identificar nível até 0,33 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, a pessoa vai responder processo administrativo, conforme o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

Caso o etilômetro registre a partir de 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido, caracteriza crime de trânsito, conforme previsto no artigo 306 do CTB; o condutor é preso em flagrante e conduzido à Central de Polícia. Para responder em liberdade, o condutor tem que pagar fiança estipulada pelo delegado que conduziu o flagrante.

O diretor-geral do Detran/RO, Léo Moraes destacou a relevância de um trânsito mais seguro e consciente. “Beber e dirigir é uma atitude perigosa para todos, e o Departamento executa as ações educativas para orientar e sensibilizar as pessoas sobre seus deveres no trânsito”, salientou.

Dados

Subordinada à direção-geral, a Escola Pública de Trânsito – EPT, responsável por realizar campanhas, seminários, encontros, conferências, fóruns, cursos e palestras educativas, conjuntamente a outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetiva à redução de mortes e lesões no trânsito.

De janeiro a outubro, a EPT executou os projetos: “Trânsito Seguro”, com foco no público infanto-juvenil, “Condutores em Ação” e “Motorista Camarada”, direcionados ao público adulto, com abordagens de total de 84.446 condutores em todo estado de Rondônia.

Fonte: Governo RO