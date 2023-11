Mais de 2 mil vagas são ofertadas pelo “Geração Emprego” nesta semana, em Rondônia

Dois importantes eventos realizados pelo Governo de Rondônia na sexta-feira (24) e no domingo (26), em Porto Velho, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), tiveram participação da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

O primeiro foi a abertura da 5ª edição do Encontro dos Policiais Militares Mirins e Bombeiros Mirins do Estado e a comemoração dos 48 anos da instituição, que contou com a presença da secretária da Seas Luana Rocha; enquanto o segundo teve a equipe da Seas prestando serviços essenciais com uma espécie de mini Rondônia Cidadã destinada ao público que esteve no Espaço Alternativo, entre 16h e 20h do domingo.

A Polícia Militar Mirim (PMM) é um projeto da Sesdec, que tem apoio da Seas por promover a inserção de adolescentes que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade social em um ambiente mais favorável, voltado ao desenvolvimento de habilidades afirmativas, garantindo assim, o fortalecimento dos laços familiares e escolares, possibilitando a formação de um cidadão respeitável, diligente e compromissado consigo mesmo, com a sua família e a sociedade na qual está inserido, além de gerar um caminho voltado à dignidade e com perspectivas de um futuro melhor.

RECURSOS

Para a execução desse projeto e a ação no domingo, a Seas repassou à Polícia Militar, através do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento (Funrespom), R$ 1,4 milhão para o Bombeiro Mirim e R$ 1 milhão para o Policial Mirim, os quais foram utilizados na aquisição de veículos, uniformes e equipamentos.

Ao todo, são 982 alunos do projeto distribuídos por 18 municípios rondonienses. A secretária Luana Rocha destacou que, “esse projeto é muito importante por contribuir com a formação de adultos mais comprometidos com o bem-estar da sociedade a partir dos ensinamentos adquiridos no curso”.

Ainda na solenidade de sexta-feira houve condecoração de autoridades civis, entre elas a secretária Luana Rocha, em alusão aos 48 anos da PMRO, e a entrega formal de uniformes e materiais desportivos.

Fonte: Governo RO