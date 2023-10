Mais de 2,1 mil vagas estão abertas em Rondônia por meio do Geração Emprego

R ondônia ultrapassou os demais estados e continua na posição de 1º lugar no ranking da menor taxa de desemprego do Brasil, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, referentes ao segundo semestre de 2023. Para que mais pessoas ingressem no mercado de trabalho, o Governo do Estado ajuda a população a encontrar opções de vagas abertas, por meio do programa Geração Emprego . Nesta semana, são 2.134 vagas disponíveis.

O sistema já conta com mais de 3.220 empresas cadastradas, distribuídas nos municípios rondonienses, que oferecem vagas em diferentes setores. Além disso, são ofertadas oportunidades de capacitação profissional gratuita ao público. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de Rondônia – Sedec é quem executa o Geração Emprego, através da Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda, que intermedia a relação entre contratado e contratante, ajudando tanto o candidato na apresentação do currículo, quanto as empresas parceiras a encontrarem pessoas qualificadas para o preenchimento das vagas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou que, o Governo de Rondônia tem o compromisso de fortalecer a geração de emprego no Estado. ”Com uma gestão responsável e transparente, expansão da educação profissional gratuita, e ainda com atração e manutenção de negócios, estamos criando no Estado um ambiente favorável para geração de oportunidades de empregos dignos, e seguimos com a missão de tornar Rondônia o melhor lugar para viver e trabalhar do Brasil”, concluiu.

ACESSO ONLINE

O acesso a essas informações é por meio do aplicativo “Geração Emprego para Trabalhadores”, disponível para iOS, Android e website, ou diretamente no site:https://geracaoemprego.ro.gov.br/vagas-de-emprego?order_by=newest&application=geracaoemprego&page=1, onde é possível fazer o cadastro e conferir as oportunidades disponíveis.