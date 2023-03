Mais de 3.600 meios auxiliares de locomoção foram entregues pelo Governo de Rondônia, em 2022

Com o objetivo de abordar temáticas sobre o código de ética, canais de denúncia e política de compliance, a Secretaria de Estado da Saúde – Sesau realizou na segunda-feira (27), o primeiro Workshop de Integridade promovido pela equipe de controle interno da pasta.

O coordenador do Controle Interno da Sesau, Paulo Henrique Kassburg, palestrou no evento e explicou sobre o momento de aprendizagem. “A finalidade do curso foi capacitar os colaboradores da secretaria a entenderem o que é um programa de integridade, e como ele pode ser implementado de forma efetiva, na identificação e gerenciamento de riscos”, discursou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que esta gestão tem investido na capacitação dos servidores. “A capacitação das equipes de saúde para a resolução de impasses é essencial para garantir o bom atendimento ao público”, afirmou.

Participaram do workshop, servidores das gerências administrativas, de recursos humanos e regulação do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HBAP, Policlínica Oswaldo Cruz – POC e Hospital Infantil Cosme e Damião. O secretário da Sesau, Jefferson Rocha enfatizou sobre a participação dos servidores. “Este tipo de capacitação, agrega no trabalho de cada profissional, contribuindo para a construção de uma cultura organizacional ética e responsável”, explicou.

A servidora da Coordenadoria de Controle Interno, Lilian Macedo, que participou do Workshop, exemplificou sobre sua experiência no evento. “A oficina de integridade ressalta a importância de assegurar uma prestação de serviço de forma idônea, oferecendo um serviço de qualidade à sociedade, com ações de ética e conduta incorporada no dia a dia”, contou.

