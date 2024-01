Mais de 300 mil motocicletas estão isentas do pagamento do IPVA em Rondônia

Nesta segunda-feira (22), o Banco da Amazônia realizou uma importante doação no valor de R$ 1,7 milhão ao Hospital de Amor, de Porto Velho em Rondônia.

De acordo com o superintendente do Banco em Rondônia, essa doação integra as ações de responsabilidade social do Banco e visa contribuir para o fortalecimento das atividades do hospital, além de ajudar a melhorar a qualidade do atendimento oferecido à população.

A diretora-executiva do hospital, Thawane Scatambulo Sena, ressaltou a importância do apoio a instituições de saúde como o Hospital do Amor, que desempenham um papel fundamental na assistência à saúde da população da região. Ela destacou o compromisso do Banco em promover o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da comunidade.

Essa doação do Banco da Amazônia ao Hospital do Amor é um importante gesto de solidariedade e apoio à saúde na região amazônica, demonstra o compromisso da instituição em contribuir para o desenvolvimento do estado e reforça a importância da parceria entre o setor público e privado na busca por soluções que beneficiem a sociedade como um todo.