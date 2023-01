Mais de 35 mil candidatos fazem prova neste domingo para o concurso público da SEAS

Mais de 35 mil pessoas estão concorrendo a uma das 78 vagas, distribuídas em 24 cargos de níveis médio, técnico e superior, que o Governo de Rondônia está oferecendo no primeiro concurso público para o quadro de servidores da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, com salários que variam de R$ 2 mil a R$ 4.917,86. A prova objetiva será realizada neste domingo (29), nos turnos manhã e tarde, nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Rolim de Moura e Vilhena. O local de prova de cada candidato pode ser acessado na página do Instituto Consulplan, por meio do link.

Responsável pela gestão e coordenação da Política de Assistência Social, Segurança Alimentar, Habitação, Transferência de Renda e Promoção da Cidadania e Direitos Humanos no Estado, a Seas teve a revisão do seu Plano de Carreira, Cargos e Remunerações – PCCR aprovado pela Assembleia Legislativa, no ano de 2021, 15 anos depois de sua criação pela Lei Complementar nº 411, de 28 de dezembro de 2007.

“Nossa proposta é fortalecer cada vez mais esta política voltada às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica em Rondônia, com um quadro permanente de servidores, e ao mesmo tempo garantir a continuidade dos programas em execução a cada gestão estadual”, disse o governador Marcos Rocha, ressaltando que o Projeto de Lei encaminhado à Assembleia Legislativa de Rondônia foi idealizado pela secretária Luana Rocha, com a criação de vários programas socioassistenciais do Estado, como “Prato Fácil”, “Mamãe Cheguei”, “Crescendo Bem”, “Mulher Protegida”, entre outros que vêm fazendo a diferença na vida de muitas pessoas ou famílias em situação vulnerável.

Do total de cargos, inclusive com percentual destinado a pessoas com deficiência, o de agente em atividades administrativas, nível médio, foi o que mais obteve inscrições, um total de 15.746 para 25 vagas de imediato disponibilizadas; seguido pelo cargo de técnico de enfermagem, com 3.990 candidatos inscritos para 4 vagas; e analista em desenvolvimento social com formação em enfermagem com 2.575 disputando 4 vagas; enquanto a área de antropologia foi a menos concorrida, com 8 inscritos para 1 vaga. Para o cargo de motorista, nível médio, há 1.443 concorrendo a 5 vagas; técnico em informática, constam 793 para 2 vagas; analista em desenvolvimento social com formação em serviço social, 1.248 para 5 vagas; ciências sociais, 84 para 1 vaga; sociologia, 50 para 1 vaga; psicologia, 822 para 2 vagas, nutrição 469 para 2 vagas; pedagogia 2.266 para 1 vaga; comunicação social, 124 para 1 vaga, fisioterapia, 601 para 1 vaga; terapia ocupacional, 45 para 1 vaga; arquitetura, 356 para 1 vaga, engenharia civil, 478 para 1 vaga; letras português, 423 para 1 vaga; administração, 1.123 para 2 vagas, ciências contábeis, 544 para 1 vaga; economia, 69 para 1 vaga; estatística, 17 para 1 vaga; direito, 1.673 para 1 vaga; e fonoaudiologia, 133 para 1 vaga.

“Este concurso é a concretização de um sonho de décadas do sistema da Assistência Social e dos Direitos Humanos como um todo, pois se trata de uma área importante, sobretudo para as pessoas em situação vulnerável. Este sonho não é só nosso, como gestores, mas também de muitos profissionais que, com certeza, sendo aprovados, irão atuar no sentido de melhorar cada vez mais nosso atendimento”, afirmou a secretária Luana.

Fonte: Governo RO