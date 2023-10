Mais de 400 animais participaram do Circuito Nelore de Qualidade 2023

A cidade de Pedra Preta recebeu nesta terça-feira (03.10) a 3ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade 2023. O evento organizado pela Associação de Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) em colaboração da Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso (ACNMT), fez parte também da 15ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2023.

Cerca de 400 animais na unidade local da Friboi participaram desta que foi a 25ª edição do Circuito, o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.

“Possuímos altas expectativas de que esta etapa em Pedra Preta seja um verdadeiro sucesso, destacando não apenas a qualidade dos animais, mas também a determinação e o trabalho árduo dos criadores da região. Estamos empolgados para ver o trabalho realizado e, mais importante, para celebrar a força e o potencial da raça Nelore”, destaca Gustavo Callejon, assessor técnico da ACNB.

Com mais de 34 milhões de bovinos, Mato Grosso, é um estado que se destaca como um polo agropecuário de grande relevância. Nesse cenário, o município de Pedra Preta abriga cerca de 370 mil cabeças de gado, demonstrando a importância da atividade pecuária para a economia da região.

Callejon acredita que a troca de conhecimento e experiências entre os criadores tem sido fundamental para o sucesso de todos. “Juntos, estamos construindo um legado duradouro que beneficiará as gerações futuras. Que continuemos a honrar e a fortalecer essa raça que tanto amamos”.

Novidades do campeonato

O campeonato de 2023 conta com duas modificações promovidas pela ACNB. A primeira é a faixa de peso de carcaça em que os machos julgados recebem a pontuação máxima. Até 2022, os bovinos que pesassem de 18 a 25 arrobas recebiam nota 10.

Em 2023, o limite mínimo para alcançar tal nota sobe duas arrobas. Agora, apenas as carcaças de machos que pesam de 20 a 25 arrobas recebem a nota máxima. Os bovinos que pesam de 18 a 20 arrobas recebem nota 9. Para as fêmeas, não há alteração: as que tiverem de 14 a 18 arrobas de peso seguem recebendo nota máxima na avaliação dos técnicos em cada etapa.

Outra novidade é a criação de prêmio específico para o Melhor Lote de Carcaça de Machos e/ou Fêmeas Terminado em Pastagens. Antes, a premiação era entregue apenas ao fim do campeonato, de forma nacional, na cerimônia de premiação do Nelore Fest. Agora, o reconhecimento está sendo entregue em cada etapa.

Calendário

As próximas etapas do Circuito acontecem nas seguintes datas:

06/10 – Friboi de Mozarlândia (GO)

10/10 – Friboi de Senador Canedo (GO)

17 e 18/10 – Fridosa de Santa Cruz de La Sierra (BO)

17 e 18/10 – Friboi de Barra do Garças (MT)

19/10 – Friboi de Campo Grande (MS)

24/10 – Masterboi de Canhotinho (PE)

25 e 26/10 – Frisa de Nanuque (MG)

31/10 – Friboi de Araputanga (MT)

01/11 – Friboi de Naviraí (MS)

06/11 – Friboi de Andradina (SP)

09 e 10/11 – Fribal de Imperatriz (MA)

14/11 – Friboi de Redenção (PA)

16/11 – Frisa de Teixeira de Freitas (BA)

17/11 – Friboi de Santana do Araguaia (PA)

21 e 22/11 – Friboi de Diamantino (MT)

23/11 – Friboi de Marabá (PA)

28/11 – Friboi de Itapetinga (BA)

30/11 – Friboi de Campo Grande (MS)

Fonte: Pensar Agro