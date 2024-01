Imunização dos animais é realizada constantemente nas zonas urbanas e rurais, além dos distritos de Porto Velho

Em 2023, 42.345 animais domésticos foram imunizados contra a raiva através do serviço de imunização animal realizado pela Divisão de Controle de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos (DCZADS), da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

A raiva é uma doença fatal que pode ser transmitida de um animal infectado para o ser humano por meio, principalmente, de mordedura, lambedura ou arranhão. A doença representa um risco à saúde pública, por isso, a vacinação antirrábica é o principal meio de proteção.

Em Porto Velho, a imunização contra a raiva acontece de forma rotineira em diferentes pontos da cidade, inclusive na área rural e nos distritos.

A secretária adjunta da Semusa, Marilene Penati, destaca que “ações de vacinação antirrábica são mais uma forma estratégica da Semusa de facilitar o acesso ao serviço e garantir o maior número de imunização dos animais domésticos. A imunização itinerante busca atender, principalmente, locais mais distantes da capital, como zonas rurais e distritos”.

Nessas regiões, pelo menos 11 distritos foram beneficiados com a vacinação itinerante. Entre eles estão: São Carlos, Calama, União dos Bandeirantes, Jacy Paraná, Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã.

Segundo o gerente da DCZADS, Edson Cruz, é importante que a população se atente para a imunização do seu bichinho de estimação como forma de cuidar do seu pet e se proteger da doença.

“Terminamos mais um ano sem casos de raiva animal na capital, são mais de 20 anos sem registro dessa doença. O sentimento é de gratificação, fruto de um trabalho árduo e contínuo. E para que possamos manter esta realidade é fundamental que os tutores levem seus animais para se vacinar todos os anos”, destaca Edson.

A imunização contra a raiva é a melhor forma de prevenção da doença, tanto para humanos quanto para animais. Cães e gatos que apresentam boas condições de saúde e com idade acima de três meses devem ser vacinados anualmente.

Além da atuação com as vacinas, a equipe da divisão realiza demais serviços de vigilância e controle de zoonoses. Visitas técnicas com orientações e cuidados com animais peçonhentos, desratização (eliminação de ratos), mediante casos confirmados de leptospirose, além de atendimentos a domicílio estão entre os trabalhos realizados.

SINTOMAS DA RAIVA

Entre os principais sinais da doença em humanos, estão a dificuldade de engolir (alimento, água ou saliva), fotofobia (desconforto visual em relação à claridade), tremores involuntários e salivação excessiva.

Em animais domésticos, como cães e gatos, ocorre salivação em excesso, e por dificuldade de engolir deixa de se alimentar e beber água, além do mais é possível perceber mudanças comportamentais associadas à agressividade.

IMUNIZAÇÃO

Serviços de vacinação em cães e gatos acontecem de segunda a sexta-feira, gratuitamente, das 8h às 17h, na sede da Divisão de Controle de Zoonoses, localizada na Av. Mamoré, n° 1120, bairro Cascalheira.

PARQUE CIRCUITO

Além disso, a Semusa disponibiliza um trailer de vacinação no Parque Circuito, na avenida Lauro Sodré, n° 2983.

VACINAÇÃO EM DOMICÍLIO

A DCZADS também oferece o serviço de vacinação em domicílio para quem tem mais de dez animais no mesmo ambiente. O serviço é disponibilizado mediante agendamento através do número (69) 98473-6712.

Texto: Jainni Victória (sob supervisão de João Muniz)

Foto: Jainni Victória

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO