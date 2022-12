Mais de 60% dos casos de gonorreia são resistentes a antibióticos

O prefeito Ricardo Nunes participou, na tarde deste domingo (11), do encontro de lideranças do Projeto Márcio Diaz, na sede do Centro de Promoção Resgate à Cidadania Grajaú (Ceprocig), na Zona Leste da capital. A iniciativa prevê a construção de cerca de 1.000 unidades habitacionais, por meio do Programa Pode Entrar modalidade Entidades. Para que a edificação das moradias se torne possível, Nunes anunciou que uma via local, a Rua Anecy Rocha, será regularizada em breve.

“É um pedido antigo da região e a Prefeitura estará presente para melhorar a qualidade de vida da população. Vou conversar com a procuradora geral do município, Marina Magro, para resolver essa questão”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Habitação, João Farias, afirmou que assim que essa pendência estiver resolvida será dado o início às obras. “Em breve estaremos aqui entregando as chaves das moradias para vocês”, afirmou Farias.

De acordo com a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab), está sendo aguardada a regularização da área que está sob a administração das secretarias municipais de Urbanismo e Licenciamento (Smul) e de Habitação (Sehab).

Pode Entrar

O Programa Pode Entrar conta com recursos exclusivos da Prefeitura e institui ferramentas que facilitam o acesso à casa própria para famílias de baixa renda. Ele permite ao município impulsionar a habitação na cidade com a construção de empreendimentos habitacionais de interesse social, a requalificação de imóveis urbanos e a aquisição de unidades habitacionais.

Recentemente, a Prefeitura publicou o edital para compra de 45 mil unidades habitacionais, com um investimento de R$ 8 bilhões. Os imóveis irão atender famílias que estão no cadastro da Cohab e no auxílio-aluguel do município. Assim, a administração municipal pretende zerar o banco de famílias que recebem o benefício.

“Entre 2021 e este ano entregamos cerca de 4.800 chaves e mais de 1.200 cartas de crédito para mulheres vítimas de violência. Faremos um grande avanço na área da habitação. Temos agora, com o Pode Entrar, aproximadamente 14 mil unidades conveniadas e mais as 45 mil unidades habitacionais que faremos a aquisição com uma alteração da política pública e do Marco Legal da Habitação (que flexibiliza procedimentos de regularização e desburocratização de etapas)”, enfatizou o prefeito Ricardo Nunes.

Sobre o Ceprocig

A entidade participou do chamamento público de 2015 e fez a adesão ao Programa Pode Entrar em julho. É uma entidade sem fins lucrativos, que atua no Extremo Sul da cidade, e tem como princípio a solidariedade, o companheirismo, a cooperação e a integração social. Suas áreas de atuação, além da moradia, são infância, juventude, assistência social, machismo e racismo.

Fonte: IG Nacional