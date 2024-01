São ofertadas 415 vagas em cursos superiores para estudantes de baixa renda

A Prefeitura de Porto Velho segue com inscrições abertas para 415 vagas no ensino superior através do programa Faculdade da Prefeitura. As inscrições finalizam no dia 21 de janeiro às 23h59min.

São vagas para medicina​, jornalismo, direito, ciências contábeis, medicina veterinária, engenharia civil, engenharia elétrica​, odontologia​, entre outros cursos. Confira o edital aqui.

Para se inscrever às vagas é necessário que o candidato tenha ​o​ número de inscrição do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ser portador de diploma de nível superior. O candidato também deve ter cursado ensino médio completo em escola pública ou ter sido bolsista integral em instituições privadas de educação. Também deve ser morador de Porto Velho há pelo menos cinco anos e ter renda familiar mensal de até três salários mínimos ou renda mensal per capita de até um salário mínimo.

O Programa Faculdade da Prefeitura já teve mais de 190 profissionais formados e conta atualmente com 460 estudantes em graduação.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO