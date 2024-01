Mais de 600 procedimentos foram realizados durante atendimentos da Unidade Móvel do Hospital do Amor em Jaru

Jaru, se destaca mais uma vez, quando o assunto é o avanço da saúde pública

Desta vez, de acordo com o relatório do Ministério da Saúde, o município foi o segundo do Estado de Rondônia, que mais realizou atendimentos especializados por meio da Telemedicina, com mais de 1600 procedimentos realizados ao longo do ano passado.

O serviço é ofertado na rede pública de saúde, desde 2022, por meio de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Jaru e o Hospital Albert Einstein, um dos hospitais mais conceituados do Brasil, através do Projeto PROADI SUS.

As consultas realizadas por meio de videoconferência em tempo real, permitem a troca de informações entre médico e paciente, que resultam diagnósticos, laudos e prescrições.

O prefeito João Gonçalves Júnior, ressaltou que a medida, além de diminuir a fila e o tempo de espera, também proporciona que o paciente seja atendido mais perto de casa, sem a necessidade de transferência para outras cidades.

Conforme a secretária de saúde, Tatiane de Almeida Domingues, ao todo são 7 especialidades, sendo – neurologia, cardiologia, neuropediatria, psiquiatria, psiquiatria infantil, pneumologia, reumatologia e endocrinologia.” E a novidade para 2024, é que a partir deste ano, também haverá atendimentos especializados em endocrinologia pediátrica por meio da Telemedicina em Jaru”, disse.

Os atendimentos acontecem nos Centro de Saúde Carlos Chagas, no setor 05, e no distrito de Tarilândia, no Centro de Saúde, Izaltino Lopes, localizado a 70 km da zona urbana do município.

Os agendamentos são realizados por meio do programa de regulação.

