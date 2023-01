Mais de quatro mil kits de cuidados pessoais são entregues pelo Governo às pessoas idosas de Rondônia

Para garantir mais conforto e bem-estar aos idosos acolhidos em Instituições de Longa Permanência em Rondônia, o Governo de Rondônia iniciou nesta segunda-feira (30), por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento – Seas, a entrega de kits contendo fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal. A primeira entidade a receber foi o Lar Espírita da Terceira Idade André Luiz Leal, de Porto Velho, que atende a 70 idosos. Os produtos entregues visam assistir os idosos pelo período de um ano.

No ato simbólico realizado no Auditório Rosilda Shockness, 11° andar do CPA, o governador do Estado, Marcos Rocha falou da preocupação do Governo com a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas, no sentido de efetivar os direitos básicos e fundamentais, com destaque no momento para as que se encontram abrigadas em entidades públicas ou sem fins lucrativos, que tiveram as dificuldades de funcionamento ampliadas com a pandemia. “Fico feliz em estar entregando esses kits, adquiridos pelo Governo de Rondônia, por meio da Seas, que com certeza darão maior suporte e melhor cuidado aos idosos”, destacou o governador.

De acordo com a secretária Luana Rocha, ao todo são 365 idosos beneficiados com mais de quatro mil kits compostos por 208.800 fraldas, 4.440 cremes dentais, 4.500 escovas de dentes, 4.420 aparelhos de barbear e 4.480 enxaguantes bucais. “Esse Projeto legitima as competências da Seas, no âmbito dos Direitos Humanos, que vêm adotando estratégias importantes para o fortalecimento da Política Pública Estadual em Atenção à Pessoa Idosa no Estado”, disse Luana Rocha.

A secretária citou como exemplo da busca de melhoria no atendimento a este público, a pactuação feita pelo Governo do Estado, por meio da Seas, com a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – SNDPI, com o objetivo de difundir as diretrizes constantes na Política Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em especial o Estatuto da Pessoa Idosa; ampliar o número de Conselhos dos Direitos das Pessoas Idosas e instrumentalizá-los para a criação de seus respectivos Fundos Especiais com vistas à redução do índice de violência contra a pessoa idosa em Rondônia.

Ainda segundo a secretária, em 2022 o Estado teve o Termo de Adesão aceito pela SNDPI para o desenvolvimento do Programa Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, que será implementado pela Seas junto aos municípios. O termo trata da elaboração do Plano de Ação de forma macro, ou seja, com a integração de políticas públicas em atenção às demandas da pessoa idosa, a partir da elaboração de um diagnóstico em cada localidade.

Ao receber os kits, a representante do Lar Leal, Elcia Pereira agradeceu o empenho do Governo de Rondônia, que entende as dificuldades dessas instituições. “Atendemos hoje a 70 idosos, a maioria com sequelas de AVC, e nossos recursos são provenientes de doações e eventos promovidos por entidades não governamentais. Esse apoio vem em um momento extremamente necessário, principalmente depois da pandemia”, explicou.

Como presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, José Neves Sobrinho destacou a importância desses kits para os idosos acolhidos nessas instituições de longa permanência e agradeceu ao governador e à secretária por estarem dando maior visibilidade às pessoas idosas no Estado.

CRONOGRAMA DE ENTREGA

A secretária adiantou que a partir do mês de fevereiro, a Seas seguirá um cronograma de entrega para as demais instituições que são: Casa do Ancião São Vicente de Paula, de Guajará Mirim; Lar Fraterno da Terceira Idade/Centro Espírita Allan Kardec, de Ariquemes; Lar do Idoso Manoel Clemente de Souza, de Jaru; Associação para a Promoção da Vida, Dignidade e Esperança do Ancião – Promo-Vida, de Ouro Preto do Oeste; Lar do Idoso Aurélio Bernardi, de Ji-Paraná; Associação Beneficente São Camilo e Casa Assistencial Abrigo Nosso Lar, ambas de Cacoal; Asilo São Vicente de Paulo “Casa Lar”, de Espigão do Oeste; Comunidade de Acolhimento Meu Deus Meu Tudo, de São Miguel do Guaporé; Unidade de Acolhimento – Lar do Idoso, de Parecis; e Lar dos Idosos Maria Tereza da Lamarta, de Vilhena.

Todas as contempladas são cadastradas no programa de Fortalecimento da Política Estadual de Cidadania e de Direitos Humanos.

Fonte: Governo RO