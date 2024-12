Mais de R$ 4 milhões são investidos pelo governo de RO em equipamentos para modernização de unidades de saúde

O governo de Rondônia concluiu 2024 com importantes resultados em fiscalização, retirando de circulação diversos produtos inadequados, reforçando o compromisso com a segurança do consumidor. Ao longo do ano, também foram realizadas a modernização da infraestrutura e melhorias voltadas aos servidores do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia (Ipem-RO), garantindo a eficiência dos serviços oferecidos no estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações são essenciais para garantir que os direitos dos consumidores sejam preservados e fortalecer a confiança no mercado. “Os avanços alcançados em 2024 mostram o empenho da gestão estadual com um desenvolvimento baseado na segurança e respeito ao cidadão”, ressaltou.

RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

Em 2024, o Ipem-RO verificou 3.398 produtos, divididos em:

1.038 produtos de responsabilidade dos estabelecimentos comerciais, sendo 428 autuados;

1.782 produtos industrializados, dos quais 326 foram coletados por suspeita de erro, com 63 itens reprovados.

Entre os produtos que apresentaram os maiores percentuais de erro destacam-se:

Tinta temporária para cabelo (70g/120mL): média de 30,8% a menos do produto

Alimento integral tipo torrada (128g): falta de 19,9%

Desodorante (50g): déficit de 14,8%

Camarão inteiro (1kg): menos 13,8%

Filé de tilápia (500g): menos 8,1%

Cookies sabor chocolate (60g): falta de 5,8%

Coagulante líquido (200mL): redução de 5,2%

Na análise de itens da cesta básica, 544 produtos foram inspecionados, com 21 reprovados, incluindo três lotes de gás de cozinha (Gás LP), item essencial no cotidiano das famílias rondonienses. A metrologista Elli Maus, enfatizou a importância do trabalho técnico realizado pelo Instituto. “Nossa função é garantir que o consumidor receba exatamente aquilo que está pagando, seja em peso, volume ou qualidade. Os resultados mostram que ainda há desafios, mas estamos trabalhando para reduzir, cada vez mais, as irregularidades no mercado de Rondônia”, explicou.

INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS E TECNOLÓGICOS

Entre as principais ações realizadas em 2024, o Ipem-RO investiu em:

Ampliação da frota com a locação de 10 caminhonetes utilitárias para atendimento às fiscalizações em todo o estado;

Modernização tecnológica com a entrega de 25 computadores de última geração fornecidos pelo Inmetro;

Melhorias na sede, incluindo a construção de um muro para reforçar a segurança, a aquisição de 10 aparelhos de ar-condicionado e a reforma geral em andamento;

Automatização administrativa, com a implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que tornou todos os processos administrativos e judiciais 100% eletrônicos, reduzindo o uso de papel e agilizando os trâmites internos.

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

A produtividade do Ipem-RO também foi impulsionada por ações de valorização dos servidores, como:

Implantação do auxílio-alimentação;

Cursos de capacitação e formação de novos metrologistas, essenciais para garantir a qualidade técnica das operações.

De acordo com o presidente do Ipem-RO, Carlos Albuquerque, o ano foi marcado por transformações relevantes. “Os investimentos em tecnologia, infraestrutura e valorização dos servidores fortaleceram nossa capacidade de fiscalização e atendimento à sociedade, consolidando o instituto como referência em qualidade e segurança. Seguiremos trabalhado para proteger os consumidores e promover o desenvolvimento de Rondônia”, destacou.

A atuação do Ipem-RO em 2024 reafirmou o trabalho estratégico na proteção do consumidor e no fortalecimento das relações de consumo em Rondônia. Com investimentos em tecnologia, infraestrutura e valorização humana, o instituto se prepara para os desafios de 2025, consolidando a metrologia e eficiência como pilares do desenvolvimento estadual.

