Ao todo, 24 veículos foram incorporados à frota, que totalizam 119 ônibus

Na manhã de sábado (25), o prefeito Hildon Chaves realizou uma solenidade de entrega de 24 ônibus para o transporte público coletivo da capital. Também foi feita a entrega de dois micro-ônibus, que servirão para prestação de serviço social, e duas viaturas para os setores de fiscalização e semafórica da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran). A solenidade de entrega ocorreu na avenida Santos Dumont, zona Norte de Porto Velho.

“A Prefeitura de Porto Velho tem uma das frotas mais novas do Brasil, é uma quebra de paradigma da cidade que chegou a presenciar um colapso total dos ônibus. A empresa anterior chegou a ter aproximadamente um ou dois ônibus apenas para atender toda a cidade, e hoje estamos chegando na casa de 120 ônibus”, destacou o prefeito Hildon Chaves.

A capital contava com 95 ônibus na frota, e com o reforço, agora totalizam 119 veículos. Esses 24 veículos incorporados à frota representam 240 viagens a mais por dia. Atualmente, o transporte coletivo de Porto Velho atende mais de 50 mil usuários diariamente.

Os ônibus entregues são novos e adaptados com plataforma elevatória (acessibilidade), ar-condicionado (climatizados), câmeras internas, Wi-Fi e entradas USB.

VIATURAS

As duas viaturas entregues para os setores de fiscalização e semafórica da Semtran contam com investimento de recursos próprios do município totalizando R$ 295 mil.

O secretário da Semtran, Anderson Pereira, falou da importância dos investimentos para os usuários do transporte público. “Hoje é um evento muito importante para nossa capital. Nosso prefeito Hildon Chaves determinou esse trabalho de levantamento para melhorar o transporte coletivo, e melhorar a parte operacional da Semtran com a entrega de duas viaturas. Nós vamos elaborar rotas alternativas para atender essa demanda de Porto Velho que é bem grande. Os 24 ônibus vão reforçar o sistema de coletivos e melhorar a frequência e tempo de espera dos nossos usuários”.

INCLUSÃO SOCIAL

A Prefeitura de Porto Velho vai passar a oferecer ao longo de 2024 um serviço de inclusão social para pessoas carentes, totalmente gratuito, facilitando o acesso ao transporte público a usuários cadeirantes, e/ou com outras deficiências que dificultam o uso do transporte regular.

Segundo o prefeito, “até o final de dezembro, esses dois micro-ônibus verdes estarão em fase de teste, e devem integrar a frota já no mês de janeiro, para atender aqueles pacientes que têm dificuldade de locomoção, e precisam fazer hemodiálise ou outros atendimentos de saúde na nossa capital. Esses ônibus farão o circuito hospitalar, passando por toda a cidade e com isso transportando com dignidade e com respeito os nossos pacientes, que não poderiam ter acesso ao ônibus comum. Muitos deles não têm recursos para contratar uma condução, e a partir de então poderão ser atendidos com esses dois ônibus novos e dedicados para essa função especifica”, pontuou o prefeito Hildon Chaves.

Com os dois micro-ônibus entregues, a Prefeitura iniciará um projeto-piloto e em 2024 o atendimento será expandido para todas as regiões de Porto Velho.

RECARGA ON-LINE

Em outubro foi disponibilizada uma nova forma de recarga de passagens de transporte. Com o aplicativo RecargaPay, o usuário pode recarregar o cartão de transporte de forma prática e segura, em poucos cliques através do celular, sem a necessidade de ir em pontos físicos e pegar filas. As recargas são on-line e liberadas no cartão para uso dentro de até 30 minutos.

Texto: SMC

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO