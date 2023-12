Mais prazo para Rondônia: prorrogada vacinação contra a gripe até 29 de fevereiro

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) realizou na noite da sexta-feira (15), a formatura dos cursos: Técnico em Eventos, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Guia de Turismo e Técnico em Comércio. A solenidade aconteceu no auditório da instituição de ensino profissionalizante, em Porto Velho. As aulas foram ministradas na sede da Escola Técnica Estadual (Etec) do Idep.

Com cerca de um ano de duração, os cursos tiveram um total de 54 formandos, sendo 22 técnicos em Comércio, 15 técnicos em Recursos Humanos (RH), 11 técnicos em Eventos e seis em Guia de Turismo.

Para o governador Marcos Rocha, a formação de profissionais em diferentes áreas representa importantes avanços para os setores produtivos porque a qualificação da mão de obra , uma prioridade da gestão Estadual, garante a melhoria dos serviços prestados à população. “Chegamos ao final de um ano letivo com muitas conquistas no mercado de trabalho de Rondônia, para quem busca uma vaga de emprego ou sonha em abrir o próprio negócio com conhecimento e competência”, salientou.

NOVAS OPORTUNIDADES

Esse cenário otimista que surge devido à educação profissional, foi testemunhado pelo presidente da Associação dos Guias de Turismo de Rondônia, Izaías Gomes, que participou da cerimônia. Ao saudar os novos técnicos em Guia de Turismo, apresentou um dado animador para quem abraçou esta profissão de olho em novas oportunidades.

“Vocês estão se formando no momento certo, porque o setor turístico de Rondônia está crescendo”, comemorou, lembrando que em 2019, o Estado contava com apenas três guias de turismo cadastrados no Ministério do Turismo, e hoje são vinte. “Esse número vai aumentar com mais uma formatura do Idep”, referenciou.

Quem recebeu o diploma para atuar em outros ramos de atividades, também festejou as habilidades adquiridas na modalidade de ensino, que representa chance de se empregar mais rápido com melhores salários.

A estudante Kenelly Raiele Gaspar, de 17 anos, concluiu o curso Técnico em Comércio e já está trabalhando em uma distribuidora de sorvetes. Ela sonha com o curso universitário de Administração, mas antes da graduação; planeja voltar ao Idep para se manter atualizada na área administrativa. “Quero fazer outro curso técnico em RH ou Informática”, adiantou.

Fonte: Governo RO