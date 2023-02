Mais restaurantes são credenciados pelo Governo de Rondônia para atender aos beneficiários do “Prato Fácil”

Visando o desenvolvimento dos municípios de Rondônia e o avanço em direção ao futuro, a Invest Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, anuncia a assinatura dos termos de adesão que incluem os municípios de Alto Alegre do Parecis e Vale do Anari nos programas de investimento econômico e atração de indústrias da Coordenadoria.

A Invest é a coordenadoria de atração de investimento e promoção comercial do Estado. Sua atribuição é atuar como a vitrine de Rondônia para novos investimentos. A assinatura do termo possibilita uma comunicação entre o município parceiro e a Invest, facilitando a transmissão de informações e dando celeridade às tratativas que envolvem a pauta do desenvolvimento econômico, em diversas frentes de trabalho.

Segundo o prefeito de Alto Alegre do Parecis, Denair Pedro, a inclusão do município nos programas da Invest Rondônia prometem avanços. “Estamos muito contentes em firmar essa parceria entre o nosso município e o Governo do Estado, que irá possibilitar a inclusão do município no quesito turismo, gerando mais renda, agregando desenvolvimento, compartilhando as nossas belezas naturais não somente com o estado de Rondônia mas com todo o Brasil. Almejamos com isso impulsionar a economia e trazer mais qualidade de vida aos nossos munícipes e povo rondoniense”, afirmou o prefeito.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, é importante ressaltar quais são as áreas de atuação da Invest. “Esta ação da Coordenadoria de Investimento reforça que a Invest não existe somente para atrair investimentos de outros países, mas que também atua intermunicipalmente. Toda Rondônia é da alçada da Invest, e o objetivo é de expandir ainda mais”, enfatiza o governador.

Anildo Alberton, prefeito do Vale do Anari, último município a assinar o termo de adesão com a Invest, destaca a parceria. “Eu acredito que a assinatura deste termo de cooperação técnica vai trazer o nosso município do Vale do Anari ao conhecimento dos investidores, colocando-o em voga como um novo território a ser investido. Tenho certeza de que é o início de uma grande parceria”, ressalta.

A intenção da Invest é de assinar até 40 termos até o final deste ano de 2023. Até o momento, 26 termos foram assinados. Para saber mais, os investidores e agentes municipais podem acompanhar as ações da Invest Rondônia pelo SITE.

Fonte: Governo RO