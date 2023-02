Mais Saúde: Deputado Cássio Gois recebe deputada Federal Silvia Cristina para firmar parceria em busca da conclusão do Hospital Municipal de Cacoal

Na segunda-feira (13), o deputado estadual Cássio Gois recebeu a visita da deputada federal Silvia Cristina para tratar de diversos assuntos que farão em parceria, incluindo a transferência de emenda parlamentar federal ao município de Cacoal. Durante o encontro, os parlamentares discutiram projetos a serem desenvolvidos juntos, com a finalidade de atender as demandas da população do estado, com enfoque principal na conclusão das obras do Hospital Municipal de Cacoal.

A deputada Silvia Cristina destacou a importância da colaboração entre os parlamentares, afirmando que juntos, eles poderão conquistar resultados mais efetivos e significativos para a população do estado. Já o deputado Cássio Gois, ressaltou a importância de unir forças para conseguir atender as demandas da população de forma mais eficiente.

Além disso, o deputado Cássio Gois entregou a parlamentar o expediente que detalha as necessidades para a conclusão das obras do hospital municipal de Cacoal, visando a destinação de recursos para o empreendimento. A reunião dá sequência ao trabalho desenvolvido por Cássio Gois no setor. Na última sexta-feira (10), o parlamentar participou da visita técnica da Sesau nas unidades de saúde de Cacoal.

Na ocasião, o deputado afirmou que vai buscar soluções para os principais gargalos da saúde pública no interior do estado pós pandemia. “Nós queremos tornar Cacoal referência em saúde em Rondônia e estamos trabalhando para isso”, disse. Ao final do encontro com a deputada federal Silvia Cristina, ambos gravaram um vídeo celebrando a parceria e reforçaram o compromisso com a saúde e toda a infraestrutura necessária à execução dos serviços voltados para a área.

Texto e foto: Assessoria parlamentar