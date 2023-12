“Mamonas Assassinas: O Filme” tem data de lançamento no Cine Araújo de Porto Velho

O fenômeno musical brasileiro ganha vida nas telonas, contando a história incrível dos Mamonas Assassinas

Preparem-se para se emocionar através da história de um dos maiores fenômenos da música brasileira, pois “Mamonas Assassinas: O Filme” estreia no dia 28 de dezembro, no Cine Araújo do Porto Velho Shopping.

Sob a direção de Edson Spinello, o filme é uma ficção baseada em fatos, explorando os desafios e conquistas do icônico quinteto que cativou o coração do Brasil. Em vez de focar na tragédia que encerrou prematuramente suas vidas, a narrativa destaca a jornada extraordinária dos amigos de Guarulhos que se transformaram em ícones nacionais.

Dando vida à narrativa, o filme conta com a atuação de Ruy Brissac como Dinho, Alberto Hinoto interpretando Bento, Robson Lima (Júlio Rasec), Adriano Tunes como Samuel e Rener Freitas (Sergio Reoli).

“Mamonas Assassinas: O Filme” não é apenas um filme biográfico, mas uma homenagem à irreverência, talento e legado deixado pela banda. Originalmente concebido como uma minissérie, o filme está pronto para proporcionar uma experiência que celebra a vida e a carreira inesquecíveis da banda.

