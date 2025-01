Manchester City intensifica negociações por Vitor Reis do Palmeiras

O elenco do São Paulo se reapresentou na quarta-feira (8) no CT da Barra Funda e, em seguida, embarcou para Orlando, nos Estados Unidos, onde realizará a pré-temporada 2025. O Tricolor disputará o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro neste ano.

Nos Estados Unidos, o São Paulo fará sua preparação e disputará dois amistosos pela FC Series: contra o Cruzeiro, no dia 15 de janeiro, em Orlando, e contra o Flamengo, no dia 19 de janeiro, em Fort Lauderdale.

Os jogadores tiveram a opção de se apresentar no CT da Barra Funda ou diretamente no hotel Waldorf Astoria, em Orlando, onde a equipe está hospedada. O único desfalque na reapresentação foi o volante Diego Bobadilla, que está em isolamento por conta de um quadro de influenza e se juntará ao grupo no próximo domingo (12).

O primeiro treino em solo americano acontece nesta quinta-feira (9), na academia do hotel. O elenco será dividido em dois grupos, com atividades às 10h e 11h. No período da tarde, às 16h, o time treinará no gramado do complexo da ESPN World Wide.

Lista de jogadores que realizarão a pré-temporada nos Estados Unidos:

Goleiros: Rafael, Jandrei, Young

Laterais: Leandro, Igor Vinícius, Moreira, Patryck, Ruan

Zagueiros: Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Sabino, Igão

Meio-campistas: Marcos Antonio, Diego Bobadilla, Alisson, Pablo Maia, Santi, Luiz Gustavo, Oscar, Rodriguinho, Lucas

Atacantes: Luciano, André Silva, Calleri, Erick, Ferreira, Henrique, William

