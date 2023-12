Manchester City vence o Fluminense e se consagra campeão do Mundial de Clubes pela primeira vez

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2023™ tem um campeão inédito! No histórico dia 22 de dezembro, o Manchester City venceu o Fluminense por 4 a 0 e conquistou o título que ainda não tinha, coroando um ano inesquecível e vitorioso pelo tempo que pratica um futebol tão inovador.

Dois gols de Julián Álvarez (um deles no primeiro minuto de jogo, o mais rápido da história da competição), um contra de Nino e um de Phil Foden sacramentaram a vitória inglesa.

O embate entre os conceitos táticos de Pep Guardiola e Fernando Diniz foi uma exibição de futebol valente e bonito dos dois lados, com marcações altas no campo de adversário e saídas de jogo ousadas – muitas lanças de toque de bola e drible a partir da pequena área . Dentre os 22 jogadores, a “regra” parecia não dar chutão.

Mas o troféu agora pertence ao Manchester City, campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA pela primeira vez na história. Na quinta final disputada entre clubes do Brasil e da Inglaterra, os ingleses finalmente “viraram” o histórico gerale, agora, têm três títulos conquistados contra os tempos brasileiros (que venceram os ingleses duas vezes).

Pep Guardiola venceu o torneio pela quarta vez na carreira como treinador: duas vezes pelo Barcelona (2009 e 2011), uma pelo Bayern de Munique (2013) e, agora, com o Manchester City. Portanto, o espanhol acaba de se tornar o técnico com mais títulos da competição, superando Carlo Ancelotti (antes, eles estavam empatados com três cada).

Apesar da bravura do clube brasileiro, o City se beneficiou do fato de ter encontrado o gol muito rápido. O relógio ainda não havia contado um minuto inteiro quando Aké roubou a bola na entrada da área e arriscou a rampa colocada. A tentativa bateu na trave, mas o rebote chegou limpo para Julián Álvarez, que usou o peito para finalizar e marcar.

A maior parte das vezes o planeta poderia ter se desestabilizado totalmente após sofrer um gol relâmpago contra o Manchester City, mas não este Fluminense. Aliás, a equipe tricolor só precisou de cerca de cinco minutos para recompor seu estilo de jogo, apertando bem o adversário inglês e trocando passes de forma inspiradora.

A marcação alta (quase) deu resultado aos 15 do primeiro tempo. Neste momento, Germán Cano pressionou Ederson e forçou o erro do goleiro brasileiro na saída de jogo, fazendo com que ele entregasse uma bola de presente para Martinelli; então, a camisa 8 rolou para Ganso, que tocou de letra com muita categoria para Cano. Louco para marcar, o artilheiro argentino saiu na cara de Ederson e foi derrubado pelo goleiro brasileiro.

Teria sido penalizado (já apitado pelo julgado de campo) se a tecnologia não tivesse sido assinalada ou impedimento de Cano no momento em que recebeu o passe de Ganso. Uma jogada que não terminou em gol, mas mostrou que os interesses do futebol do Fluminense encontraram iguais mesmo diante de um rival tão temido no mundo todo.

No entanto, o City evitou que o Tricolor empatasse e, de quebra, logo chegou ao segundo gol. Aos 27 do primeiro tempo, após o lançamento de Rodri, Phil Foden tentou cruzar rasteiro, mas o zagueiro Nino desviou e acidentalmente colocou a bola na própria rede.

As duas equipes exigiram grandes defesas dos goleiros. Ederson, finalista ao prêmio The Best FIFA de Melhor Goleiro de 2023, impediu um gol do Fluminense no bom cabeceio de Arias. Do outro lado, Fábio barrou diversas experiências do clube inglês.

Mas nem sempre foi possível impedir o ataque do City. No segundo tempo, o time de Manchester fechou o placar com jogo trabalhado entre Kovacic, Julián Álvarez e Phil Foden, que recebeu na primeira área e já chegou chutando para o gol.

O número

Pela primeira vez, os clubes ingleses estão à frente dos brasileiros no retrospecto geral das finais disputadas entre os dois países na Copa do Mundo de Clubes da FIFA: agora são três vitórias da Inglaterra (Liverpool 2019, Chelsea 2021 e Manchester City 2023) e duas do Brasil (São Paulo 2005 e Corinthians 2012).

Fonte: Esportes