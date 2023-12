Manchester City vence o Urawa Reds e enfrenta o Fluminense na decisão do Mundial de Clubes

O Conselho da FIFA se reuniu antes das semifinais da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2023™ em Jidá, na Arábia Saudita, e tomou decisões importantes em relação à primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA™ com 32 equipes, que será disputada nos Estados Unidos em 2025. O nome oficial da competição será Mundial de Clubes FIFA e contará com participantes de cada uma das seis confederações. O Conselho confirmou por unanimidade a metodologia de classificação de clubes a ser utilizada como parte dos princípios fundamentais de acesso, que foram aprovados na reunião do Conselho em março de 2023. Com o objetivo de garantir a mais alta qualidade possível com base em critérios desportivos ao longo das últimas quatro temporadas, a partir da fase de grupos da principal competição de clubes relevante da confederação, e incentivar o resultado de todos os jogos desse respectivo torneio, a seguinte metodologia para o nova classificação padrão foi aprovada:

3 pontos por uma vitória

1 ponto por empate

3 pontos por avançar a cada fase da competição for progress to each stage of the competition

No caso dos clubes europeus, dado que já foram concluídas três temporadas completas e uma fase de grupos completa da quarta temporada da Liga dos Campeões d UEFA Champions League, e uma vez que a UEFA dispõe de um sistema de coeficientes de clubes, os atuais princípios metodológicos pré-existentes será aplicado apenas excepcionalmente para determinar a classificação dos clubes europeus para o Mundial de Clubes FIFA 2025™.

A metodologia aprovada para o ranking das equipas europeias é assim a seguinte:

2 pontos por uma vitória

1 ponto por empate

4 pontos for classificação à fase de grupos

5 pontos for classificação às oitavas de final

1 ponto por classificação a cada fase seguinte da competição

Com base nos princípios de acesso aprovados e nos resultados das respetivas competições continentais de clubes, já estão definidos para participar os seguintes clubes:

ÁFRICA – 4 equipes Vagas para campeões (Liga dos Campeões da CAF) – 3 times 2020/21 e 2022-23: Al Ahly SC (Egito) 2021/22: Wydad AC (Marrocos) 2023/24: a confirmar Vaga via ranking – 1 time a confirmar ÁSIA – 4 times Vagas para campeões (Liga dos Campeões da AFC) – 3 times 2021: Al Hilal SFC (Arábia Saudita) 2022: Urawa Red Diamonds (Japão) 2023/24: a confirmar Via ranking – 1 time a confirmar

Europa – 12 times Vagas para campeões (Liga dos Campeões da UEFA) – 4 times 2020/21: Chelsea FC (Inglaterra) 2021/22: Real Madrid CF (Espanha) 2022/23: Manchester City FC (Inglaterra) 2023/24: a confirmar Vagas via ranking – 8 times FC Bayern München (Alemanha) Paris Saint-Germain FC (França) FC Internazionale (Itália) FC Porto (Portugal) SL Benfica (Portugal)10. A confirmar 11. A confirmar 12. A confirmar

AMÉRICAS CENTRAL E DO NORTE E CARIBE – 4 times Vagas para campeões (Copa dos Campeões da Concacaf) 2021: CF Monterrey (México) 2022: Seattle Sounders FC (Estados Unidos) 2023: Club León (México) 2024: a confirmar

OCEANIA – 1 time* Via ranking Auckland City FC (NZL)

*Embora a edição de 2024 da Liga dos Campeões da OFC ainda não tenha sido disputada, das equipes que podem potencialmente competir, não há possibilidade matemática de qualquer uma ultrapassar o Auckland City FC com base nos pontos conquistados por essa equipe durante o período de classificação até o momento.

AMÉRICA DO SUL – 6 times Vagas para campeões (Copa Libertadores) – 4 times 2021: SE Palmeiras (Brasil) 2022: CR Flamengo (Brasil) 2023: Fluminense FC (Brasil) 2024: a confirmar Vagas via ranking – 2 times a confirmar

A vaga final será atribuída a um clube do país anfitrião, sendo oportunamente fornecidos mais detalhes.

Datas do torneio são confirmadas

A primeira edição do torneio acontecerá de 15 de junho a 13 de julho de 2025. Estas datas foram definidas para garantir que a programação do torneio esteja harmoniosamente alinhada com o calendário de jogos internacionais para permitir tempo suficiente entre a final do torneio e o início da temporada em muitas ligas nacionais em todo o mundo, e considerando que deve ser garantido um mínimo de três dias de descanso entre os jogos, a fim de salvaguardar o bem-estar dos jogadores.

Formato do torneio

Uma fase de grupos composta por oito grupos de quatro equipes por grupo, jogando em um único jogo round-robin

As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as oitavas de final

Uma fase eliminatória direta em uma única partida, das oitavas de final até a final

Sem disputa pelo terceiro lugar

A competição seguirá, portanto, o mesmo formato da Copa do Mundo FIFA 2022™ e da Copa do Mundo Feminina FIFA 2023™, com a exceção de que não haverá a disputa pelo terceiro lugar.

“Os clubes desempenham um papel fundamental no futebol mundial, e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 será um marco importante ao proporcionar aos clubes de todas as confederações um palco adequado para brilhar no mais alto nível do jogo”, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

“Esta será uma competição aberta baseada no mérito desportivo que desempenhará um papel fundamental como parte dos nossos esforços para tornar o futebol verdadeiramente global.”

Copa Intercontinental da FIFA será disputada anualmente a partir de 2024

Após a aprovação pelo Conselho, em março de 2023, de uma competição anual de clubes da FIFA a partir de 2024, apresentando todos os campeões das principais competições de clubes da confederação e concluindo com uma final em local neutro entre os vencedores da UEFA Champions League e os vencedores de um play-off intercontinental entre clubes das demais confederações, ficou acertado que o nome oficial da competição será Coupe Intercontinentale de la FIFA.

Para fortalecer as rivalidades esportivas continentais e criar um título anual de prestígio para todas as etapas da competição, a Copa Intercontinental da FIFA compreenderá as seguintes etapas:

Etapa A: esta etapa da competição terá duas fases. Na primeira, de forma alternada, os campeões da África ou da Ásia jogarão em seu estádio contra os vencedores da Oceania. Os vencedores desta rodada enfrentarão os vencedores da África ou da Ásia na fase final. A primeira edição definirá um representante asiático ou africano na primeira rodada por sorteio e os mandos de campo serão divididos de modo que cada equipe jogará uma partida em seu estádio. O mando de campo da primeira rodada e da rodada final serão alternados a cada ano a partir de então.

Etapa B: os vencedores da Copa dos Campeões da Concacaf enfrentarão os vencedores da Copa Libertadores em jogo único no estádio de um dos clubes, com o mando de campo da partida sendo determinado por sorteio — a partir de então o mando vai alternar de ano para ano.

Play-off: os vencedores das etapas anteriores vão se enfrentar nos dias que antecedem a final, no mesmo palco neutro.

Final: os vencedores do play-off vão enfrentar o vencedor da Liga dos Campeões da UEFA numa sede neutra, e o vencedor deste jogo será o campeão.

Para a edição inaugural da competição em 2024, foram confirmadas que:

As primeiras etapas serão agendas pela FIFA após consulta com os clubes e as confederações

O play-off será realizado no dia 14 de dezembro de 2024 numa sede neutra.

A final será realizada no dia 18 de dezembro de 2024 numa sede neutra.

