Mandato de Cláudia de Jesus participa de ação social do governo federal em Porto Velho

O total de 60 cestas de alimentos foram entregues na tarde desta quinta-feira (09), para famílias acampadas na frente do Parque Natural de Porto Velho. O mandato da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) participou da ação, organizada pelo governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) por intermédio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) e a Ouvidoria Externa da Defensoria Pública estadual também acompanharam a entrega. As famílias fazem parte do Seringal Belmont, uma área em litígio há cerca de três anos, desde que foram expulsos de maneira violenta de suas terras. Porém, a justiça determinou a reintegração das propriedades, mas a Polícia Militar ainda não cumpriu a decisão.

Cada família recebeu duas cestas com nove itens, que pesam no total 25 quilos. “São quatro etapas de entrega. Nós estamos destinando agora duas etapas, são 60 cestas agora em novembro e em dezembro mais 60 cestas”, disse Rosemberg Pereira, Superintendente da Conab. “O gabinete da deputada estadual Cláudia de Jesus, junto com as outras entidades como CPT, Ouvidoria Externa da Defensoria Pública e com MDA, vimos essa necessidade e conseguimos entregar as cestas para quem mais precisa”, disse Francisco Sobrinho, chefe de gabinete da deputada.

O programa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com a Conab, atende populações indígenas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Texto: Francisco Costa – Assessoria parlamentar

Foto:

Fonte: Assembleia Legislativa de RO