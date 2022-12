Manifestantes dificultaram combate ao fogo, diz Corpo de Bombeiros

Reprodução: Alto Astral Depressão costuma impactar na saúde bucal





Um novo artigo publicado no site do Dr. Drauzio Varella aponta que casos de depressão costumam ter um forte impacto na saúde bucal de uma pessoa. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 332 milhões de pessoas no mundo vivem com a doença, das quais 11 milhões estão no Brasil. O país tem o maior número de ocorrências na América Latina.

Por demandarem muita energia das pessoas, as tarefas que envolvem autocuidado são as primeiras a serem deixadas de lado em episódios depressivos. E a consequência disso são problemas de saúde bucal, como mau hálito, cáries, tártaro e gengivite.

Porém, é preciso ficar atento, já que esses problemas podem evoluir para doenças mais graves, como pneumonias resultantes de infecções bucais e doenças cardiovasculares causadas por bactérias presentes na boca.

Para garantir que o paciente recupere sua saúde bucal, é fundamental utilizar o plano dental ou consultas particulares e levá-lo a uma avaliação no dentista. Esse profissional fará uma avaliação detalhada do quadro do paciente e recomendará o tratamento adequado tendo como base a terapia individual progressiva de suporte bucal (TIPSB).

Essa terapia é usada para diagnosticar o nível de higiene oral e o de cooperação de cada paciente para promover o tratamento. É de extrema importância que o paciente colabore, mantendo as escovações, o uso de fio dental, enxaguante bucal e até mesmo de medicações para que o tratamento faça efeito.

Por isso, é necessário que o tratamento odontológico do paciente esteja também relacionado ao tratamento psiquiátrico e clínico: sem um esforço conjunto, é impossível que o paciente trate do quadro depressivo e, consequentemente, dos outros problemas de saúde que o acompanham.

Depressão no Brasil

A depressão atinge pessoas de todas as idades, gêneros e classes sociais, e se caracteriza por ser um transtorno mental que interfere na vida diária do paciente ao causar sentimentos negativos, como o de incapacidade, irritabilidade, perda de prazer, baixa auto estima e tristeza. Pessoas que possuem o quadro depressivo também sofrem com pessimismo, isolamento social e déficit cognitivo, tendo sua memória e raciocínio prejudicados.

A situação no Brasil piorou com a pandemia. O número de casos de depressão no país subiram de 9,6% antes da pandemia para 13,5% em 2022. Junto ao aumento de casos, veio também a explosão de casos de suicídios relacionados à doença — segundo o Datasus, o número de suicídios é maior do que o de mortes por acidentes de moto, por exemplo.





Os sintomas mais frequentes de que há o início de um quadro depressivo são tristeza, falta de vontade e interesse e pensamentos negativos.

O abandono de práticas de autocuidado, como tomar banhos, escovar os dentes e pentear o cabelo e o abandono do cuidado com o ambiente onde a pessoa vivem também são sinais da doença considerada pela OMS como o “Mal do Século”.

Impacto na saúde bucal

A depressão não é a única doença psicológica que tem impacto na saúde bucal. Ansiedade, estresse e transtornos alimentares também causam problemas nos dentes e devem ser acompanhados de perto não apenas pelo dentista, mas também por outros especialistas responsáveis pelo tratamento.

A ansiedade e o estresse, por exemplo, são responsáveis diretos pelo aparecimento de um problema de saúde bucal muito comum entre os brasileiros: o bruxismo. A doença, que é caracterizada pelo ranger de dentes durante o sono, causa sobrecarga muscular e dores intensas, além de dentes desgastados que podem quebrar.

Já transtornos alimentares — que tem origem em problemas psicológicos — são prejudiciais à saúde bucal pela falta de consumo de vitaminas e pela alteração do nível de acidez da saliva dos pacientes. Essa alteração ocorre devido aos vômitos que geralmente acompanham essas condições e podem causar a erosão dentária, ou seja, a perda de esmalte e outros tecidos do dente, o que pode causar outros problemas, como lesões bucais.

Para garantir o bem estar do paciente, todo tratamento de doenças psicológicas deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar que inclui um dentista. Assim, é possível ter um plano dental para tratamento e prevenir e tratar doenças bucais que podem surgir como consequência.

Fonte: IG SAÚDE