Manifesto MID – Dados abertos e governo como plataforma

O Movimento Inovação Digital (MID) apresenta este manifesto com o objetivo de reforçar seu compromisso com um País mais digital, inovador e dedicado a políticas públicas que resultem em maior abertura e eficiência do Estado, com melhoria do ambiente de negócios e real compromisso com a nova geração de empreendedores digitais do Brasil.

Acreditamos na abertura de dados para impulsionar novos negócios, para gerar transparência pública e para a melhoria na entrega de serviços públicos. Apostamos em parcerias público-privadas transparentes que permitam a co-construção de serviços públicos e a geração de produtos com cada vez mais valor agregado para a sociedade, as empresas e os governos. Neste contexto, é muito bem-vinda uma ampla discussão sobre como, frente ao surgimento de novas tecnologias e oportunidades regulatórias, podemos avançar a agenda de abertura de dados gerados ou custodiados pelo poder público, permitindo ampla participação da sociedade com total harmonia em relação às legislações aplicáveis, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Celebramos os avanços em digitalização de serviços públicos no âmbito federal e o atual esforço de expansão do alcance do governo digital para Estados e Municípios. Apoiamos a visão de Governo como Plataforma, baseada no compartilhamento de infraestrutura de dados e tecnologia para uso de órgãos públicos e entidades privadas, promovendo uma abordagem mais eficiente, colaborativa, inovadora e centrada no cidadão. Ao reconhecermos que vivemos em uma sociedade cada vez mais digital que demanda serviços públicos e privados em uma jornada digital integrada – e não compartimentada, como é hoje –, podemos eliminar burocracias desnecessárias, otimizar processos e oferecer serviços mais ágeis, escaláveis, interoperáveis, convenientes e acessíveis. Afinal, o usuário de serviços públicos e privados é um só.

Como MID, estamos dispostos a cooperar com governos em todos os níveis, contribuindo com nossa visão, habilidades e recursos para o avanço do Governo como Plataforma e conclamamos a sociedade civil, academia, terceiro setor, empresas e demais atores relevantes para um projeto inclusivo e colaborativo para, juntos, construirmos um futuro onde a tecnologia e a inovação impulsionem o desenvolvimento, a transparência e a participação cidadã, tornando o Brasil uma referência na economia digital.

Sobre o Movimento Inovação Digital (MID):

O Movimento Inovação Digital (MID) é uma associação sem fins lucrativos, que reúne as principais empresas digitais em atuação no Brasil. Elas promovem a transformação digital de todos os segmentos da economia brasileira. São marketplaces, healthtechs, fintechs, plataformas, investidores entre outros nativos digitais.

O grupo surgiu para representar e abordar interesses coletivos relacionados ao ecossistema digital junto ao Poder Público, instituições de ensino e sociedade civil. Para isso, ela fomenta ações públicas e privadas que contribuam para o desenvolvimento da transformação digital, competitividade e sustentabilidade no Brasil.

Atualmente, o Movimento reúne mais de 150 empresas, como Mercado Livre, Quinto Andar, Loft, 99, GetNinjas, PayPal, Loggi, Movile, Americanas, C6 Bank, Facily, Rappi, Tembici, OLX, WorldPay, Hotmart, Dr.consulta, Teladoc, Maida.Health, Adiq, PaySmart, Banco Inter, Grupo Mosaico, Leroy Merlin, BanQi, Whirpool, Banco Carrefour, Monetizze, Sodexo, TecBan, Edenred, Ambev, entre outras.

Para mais informações visite o site https://movimentoinova.com.br/ e acompanhe o MID nas redes sociais: LinkedIn, Instagram e Facebook. Confira no Youtube as propostas do MID para os prestadores de serviços e apps.