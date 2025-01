Manutenção da Rodovia-471 entre Ministro Andreazza e Cacoal é intensificada com ações do governo de RO

A Rodovia-471, que liga Ministro Andreazza a Cacoal, está recebendo uma série de melhorias com investimentos do governo de Rondônia, visando garantir mais segurança e conforto aos motoristas que trafegam pela importante via de ligação entre os dois municípios. O trabalho de manutenção, executado pela Usina de Asfalto de Cacoal do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), teve início no dia 7 de janeiro.

Para o governador em exercício, Sérgio Gonçalves, os investimentos contínuos da malha viária de Rondônia oferecem melhores condições de infraestrutura e trafegabilidade à população. “Com a manutenção da Rodovia-471, o governo proporciona mais segurança e agilidade para quem utiliza a via, além de fomentar o desenvolvimento da economia local”, ressaltou.

O gerente da Usina de Cacoal, Claudervan Domingos Neris, explicou que, as melhorias estão sendo realizadas com o objetivo de entregar uma rodovia em boas condições, que beneficie não só os motoristas de Cacoal e Ministro Andreazza, mas também de outras cidades da região. “Vinte e dois quilômetros da rodovia receberão toda a manutenção necessária para se descolarem sem dificuldades. Mesmo com as fortes chuvas, o trabalho está sendo executado para ser concluído o mais rápido possível.”

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, salientou a relevância das obras, que inclui reparos nas imperfeições do pavimento asfáltico, ação essencial para prolongar a vida útil da rodovia e prevenir acidentes. “Nossa equipe está comprometida em realizar as intervenções necessárias para garantir que os usuários da rodovia tenham uma viagem mais segura e tranquila.”

Fonte: Governo RO